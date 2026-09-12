Γιώργος Μαζωνάκης: «Ποιος έδωσε το μηχάνημα και ποιος το έλεγξε;» – Τα ερωτήματα Πατούλη για την πλασμαφαίρεση»

Takeaways by to pontiki AI O Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και υποδομές που διαθέτουν αποκλειστικά τα νοσηλευτήρια και όχι τα απλά ιατρεία.

Παρά τους τρεις ελέγχους που πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο εν λόγω ιατρείο, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την προέλευση του μηχανήματος και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου υπογράμμισε τους περιορισμούς στην εποπτεία χιλιάδων ιατρείων, ζητώντας παράλληλα την επιβολή αυστηρότερου νομοθετικού πλαισίου για τη διαφήμιση ιατρικών πράξεων και εξοπλισμού.

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Σοβαρά ερωτήματα για το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή και κατέληξε κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης έθεσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Πατούλης ξεκαθάρισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο, αλλά απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι είχε άδεια λειτουργίας ως παθολογικό από το 2024.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ έθεσε μάλιστα δύο κρίσιμα ερωτήματα: «Ποιος έδωσε αυτό το μηχάνημα και ποιος ελεγκτικός μηχανισμός το έλεγξε;». Όπως τόνισε, τέτοιου είδους συσκευές και διαδικασίες δεν προβλέπονται για ένα απλό ιατρείο, αλλά μόνο για νοσηλευτήρια που διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή.

Είχαν πραγματοποιηθεί τρεις έλεγχοι

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, στο ιατρείο είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά τρεις έλεγχοι. Ο πρώτος έγινε δειγματοληπτικά μετά την έναρξη λειτουργίας του, ενώ σε νέο έλεγχο το 2024 δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Το καλοκαίρι του 2025, μετά από ανώνυμη καταγγελία για «εναλλακτικές θεραπείες», κλιμάκιο του Συλλόγου εντόπισε φυγόκεντρο σε βοηθητικό χώρο.

Νέος έλεγχος πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν σταματήσει οι πρακτικές για τις οποίες είχε υπάρξει καταγγελία. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τις τελευταίες εξελίξεις, τα ερωτήματα για τον εξοπλισμό και τον τρόπο λειτουργίας του χώρου παραμένουν ανοιχτά.

Ο Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε ότι ο ΙΣΑ, με περίπου 20 άτομα προσωπικό και την ευθύνη ελέγχου χιλιάδων ιατρείων, δεν μπορεί να λειτουργεί ως μοναδικός μηχανισμός εποπτείας. «Δεν υπάρχουν κάμερες σε 15.000 ιατρεία», σημείωσε χαρακτηριστικά, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Παράλληλα, επανέφερε την ανάγκη αυστηρότερου πλαισίου για τη διαφήμιση ιατρικών πράξεων και μηχανημάτων. Όπως ανέφερε, ο ΙΣΑ έχει ζητήσει από το 2020 να μην επιτρέπεται ιατρική διαφήμιση χωρίς την έγκριση του Συλλόγου ή άλλου πιστοποιημένου φορέα.

Η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει πλέον στο προσκήνιο όχι μόνο τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η επίμαχη διαδικασία, αλλά και το κρίσιμο ζήτημα του ποιος ελέγχει τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις πόρτες ιδιωτικών ιατρείων.

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