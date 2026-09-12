Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αλλάζει από σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το σκηνικό του καιρού, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν την Κυριακή και τη Δευτέρα σε περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, επιστρέφοντας από την Κυριακή κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η μεταβολή έρχεται μετά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες της Παρασκευής, όταν ο υδράργυρος έφτασε τοπικά τους 37,3 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: «Η Ευρώπη σε δύο εποχές»

Την αλλαγή του καιρού περιγράφει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι αυτή την περίοδο η Ευρώπη παρουσιάζει δύο εντελώς διαφορετικές καιρικές εικόνες.

Μια εκτεταμένη ζώνη διαταραχών, η οποία εκτείνεται από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τη βορειοδυτική Αφρική, χωρίζει ουσιαστικά την ήπειρο σε δύο διαφορετικές «εποχές».

Στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη ο καιρός έχει ήδη αποκτήσει έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και περάσματα μετώπων.

Αντίθετα, στην ανατολική και τη νότια Ευρώπη —και στην Ελλάδα— εξακολουθούν να επικρατούν συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αρχίζει να αλλάζει και στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, από το απόγευμα σήμερα αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ την Κυριακή 13 και τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει καθοδική πορεία και από την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψει κοντά στις κανονικές για την εποχή τιμές, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται νέα σημαντική άνοδος μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, δεν πρόκειται ακόμη για οριστική είσοδο στο φθινόπωρο, αλλά για την πρώτη πιο οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου, η οποία θα περιορίσει το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών.

Στους 37,3 βαθμούς η θερμοκρασία την Παρασκευή

Το θερμό σκηνικό που προηγήθηκε αποτυπώνεται στις μέγιστες θερμοκρασίες της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου.

Ο υδράργυρος έφτασε σε αρκετές περιοχές τους 36-37 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε από τον μετεωρολογικό σταθμό της Ξυλοκέριζας Κορίνθου, με 37,3 βαθμούς Κελσίου.

Πού θα βρέξει σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Το βράδυ αναμένεται να επηρεαστούν και τμήματα της Θράκης.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες θα ευνοήσουν παράλληλα τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις της στην ατμόσφαιρα να είναι ελαφρώς αυξημένες.

Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σήμερα, πριν αρχίσει η πτώση της από την Κυριακή.

Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30-31 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 14 έως 32-34 και τοπικά έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35-37 βαθμούς, στην Ήπειρο τους 31-32 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34-36 βαθμούς.

Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31-32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη τους 31-33, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι

Στο Αιγαίο και το Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ.

Στο Νότιο Αιγαίο και τον Κορινθιακό θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με αντίστοιχες εντάσεις.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν από τις μεσημεριανές ώρες.

Υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους στα δυτικά του νομού.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα πυκνώσουν τις μεσημεριανές ώρες, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους, φτάνοντας έως τα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πτώση της θερμοκρασίας από την Κυριακή

Η ουσιαστικότερη αλλαγή αναμένεται από αύριο, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όταν η αστάθεια θα επεκταθεί σε περισσότερες περιοχές και η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο και αρκετά τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ η μεταβολή θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα.

Έτσι, το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών αρχίζει να υποχωρεί, χωρίς πάντως η συγκεκριμένη αλλαγή να σηματοδοτεί ακόμη την οριστική εγκατάσταση του φθινοπώρου.

Διαβάστε επίσης

Για 42 λεπτά υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν την ανακοπή καρδιάς – «Μίλησε» το μηχάνημα

Θάνατος Μαζωνάκη: Όταν η Γάκα ζητούσε να αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός και διαφήμιζε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – «Θα νιώσει ο ασθενής ευεξία σε όλα τα επίπεδα»

Τη Δευτέρα (14/9) στη Νίκαια η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη