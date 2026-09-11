Συντετριμμένος ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου εμένα ποιος θα το φέρει πίσω;»

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Συντετριμμένος είναι ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη για τον αδόκητο χαμό του γιου του.

Ο Μανώλης Μαζωνάκης μιλώντας στο Mega ζήτησε να την παραδειγματική τιμωρία των γιατρών, που εμπλέκονται στον θάνατο του γιου του.

«Αυτοί πρέπει να μπουν φυλακή και να μην ξαναβγούν ποτέ. Το παιδί μου εμένα ποιος θα το φέρει πίσω; Κάνανε το κακό, και πόσοι ακόμη άνθρωποι θα πάνε, τους οποίους θα τους σώσει ο Γιώργος; Εμάς ποιος θα μας βοηθήσει;», είπε χαρακτηριστικά χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τη φόρτιση του.

Σε βάρος των γιατρών Ιωάννα Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου έχει ασκηθεί δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία.

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