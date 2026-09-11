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11.09.2026 06:42

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια η κηδεία του – Πότε θα γίνει η νεκροψία

11.09.2026 06:42
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Στη γενέτειρά του, τη Νίκαια, στην οποία είχε αναφορές σε πολλά τραγούδια του θα κηδευτεί ο Γιώργος Μαζωνάκης που πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 54 ετών.

Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο, καθώς επιθυμία των συγγενών του είναι να ταφεί στη γενέτειρά του.

Η ημέρα και ώρα της κηδείας θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν μετά την διενέργεια της νεκροψίας – νεκροτομής.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε αστυνομικό θρίλερ, με τους γιατρούς που είχαν την κλινική στην οποία έπαθε ανακοπή να συλλαμβάνονται με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο.

Η νεκροψία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της οικογένειας για να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο κι έτσι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή.

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