Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Γ’ Νεκροταφείο στη Νίκαια η κηδεία του – Πότε θα γίνει η νεκροψία

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Στη γενέτειρά του, τη Νίκαια, στην οποία είχε αναφορές σε πολλά τραγούδια του θα κηδευτεί ο Γιώργος Μαζωνάκης που πέθανε την Τετάρτη σε ηλικία 54 ετών.
Όπως ενημέρωσε ο δικηγόρος της οικογένειάς του, Χαράλαμπος Λυκούδης, η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο Γ’ Νεκροταφείο, καθώς επιθυμία των συγγενών του είναι να ταφεί στη γενέτειρά του.
Η ημέρα και ώρα της κηδείας θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν μετά την διενέργεια της νεκροψίας – νεκροτομής.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε αστυνομικό θρίλερ, με τους γιατρούς που είχαν την κλινική στην οποία έπαθε ανακοπή να συλλαμβάνονται με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο.
Η νεκροψία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αλλά αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της οικογένειας για να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο κι έτσι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή.
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