Η Αθήνα στο επίκεντρο των Ευρωσοσιαλιστών – Ο Δούκας ανοίγει τη συζήτηση για μια άλλη Ευρώπη

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Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής προοδευτικής και σοσιαλδημοκρατικής συζήτησης βρίσκεται αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα, με τον Χάρη Δούκα να υποδέχεται σημαντικά στελέχη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, δημάρχους, περιφερειάρχες, ευρωβουλευτές, νέους αιρετούς και εκπροσώπους της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η μεγάλη συνάντηση με τίτλο «Democracy at its roots – Η Δημοκρατία στις ρίζες της» διοργανώνεται από την Ομάδα του PES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Party of European Socialists, το FEPS και τους Νέους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές.

Οι βασικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από τις 09:00 έως τις 13:00 στο Θέατρο Ολύμπια, στην Ακαδημίας, ενώ η διοργάνωση έχει ουσιαστικά ξεκινήσει από σήμερα, Πέμπτη, με κλειστές συναντήσεις και δεξίωση υποδοχής στο Δημαρχείο της Αθήνας.

Ο Χάρης Δούκας, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Ομάδας του PES στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, θα ανοίξει στις 09:00 τις εργασίες μαζί με τον πρόεδρο της Ομάδας, Luca Menesini.

Από Παπανδρέου και Ιράτσε Γκαρθία έως Ινταλγκό και Γκουαλτιέρι

Το πρόγραμμα και κυρίως η σύνθεση των συμμετεχόντων δίνουν στην αυριανή συνάντηση χαρακτήρα μιας ευρείας ευρωπαϊκής πολιτικής παρέμβασης, σε μία περίοδο κατά την οποία η άνοδος της Ακροδεξιάς, η πολιτική πόλωση και η υποχώρηση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς προκαλούν έντονη ανησυχία στην ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία.

Αμέσως μετά την έναρξη, στις 09:15, θα συζητήσουν για την ενδυνάμωση των πολιτών και των κοινοτήτων ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και η πρόεδρος της Ομάδας των S&D στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Iratxe García Pérez.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον έχει η συζήτηση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με τη συμμετοχή του δημάρχου Ρώμης Roberto Gualtieri, του δημάρχου Λευκωσίας Χαράλαμπου Προύντζου, της προέδρου της Ναβάρα María Chivite και του συντονιστή των S&D στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου Jean-Marc Germain.

Στις 10:30 παίρνει τον λόγο η πρώην δήμαρχος Παρισιού Anne Hidalgo, η οποία θα παρουσιάσει την εμπειρία του μετασχηματισμού της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ ακολουθεί η ενότητα για τις «νέες απειλές κατά της Δημοκρατίας» και τον ρόλο των πόλεων και των περιφερειών. Σε αυτήν συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος των S&D Γιάννης Μανιάτης, η πρόεδρος των PES Women Zita Gurmai, ο πρόεδρος του FEPS Nicolas Schmit και ο ευρωβουλευτής Thomas Bajada.

Ιδιαίτερο συμβολισμό αποκτά το σημείο του προγράμματος με τίτλο «Democracy Under Pressure»: προβλέπεται παρέμβαση από την Τουρκία και θα διαβαστεί μήνυμα του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση για τις τοπικές απαντήσεις στις δημοκρατικές προκλήσεις, με τη δήμαρχο Γενεύης Christina Kitsos, τον πρώην δήμαρχο Φλωρεντίας και νυν ευρωβουλευτή Dario Nardella και την πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βρέμης Antje Grotheer.

Η πολιτική κορύφωση έρχεται στις 12:35 με την υπογραφή της «Διακήρυξης της Αθήνας» από τον Χάρη Δούκα, ενώ μετά το τέλος των εργασιών θα δοθεί συνέντευξη Τύπου. Το απόγευμα θα ακολουθήσει ειδικό workshop του FEPS για ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα των ευρωπαϊκών πόλεων, τη στέγαση.

Το πολιτικό μήνυμα Δούκα: Η κοινωνική ασφάλεια απέναντι στην Ακροδεξιά

Πίσω από το αυτοδιοικητικό περίβλημα της συνάντησης υπάρχει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία.

Ο Χάρης Δούκας και ο Luca Menesini έδωσαν ήδη το στίγμα με κοινό άρθρο τους, θέτοντας ένα διαφορετικό ερώτημα στη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση για την ασφάλεια: τι σημαίνει πραγματικά να αισθάνεται ασφαλής ένας Ευρωπαίος πολίτης;

Για τους δύο πολιτικούς, ασφάλεια δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές δαπάνες και η αμυντική θωράκιση. Είναι προσιτή κατοικία, εργασία, αξιόπιστη ενέργεια, ισχυρές δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική συνοχή, προστασία από την κλιματική κρίση και ανθεκτικές πόλεις.

Η συζήτηση συνδέεται ευθέως και με τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Η θέση που προβάλλεται είναι ότι η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας δεν μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, καθώς μια κοινωνία με τεράστιες ανισότητες και ανασφάλεια δεν γίνεται ισχυρότερη μόνο επειδή αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο καθαρό πολιτικό στοιχείο της αυριανής διοργάνωσης: η εκτίμηση ότι η Ακροδεξιά αξιοποιεί την πραγματική κοινωνική ανασφάλεια και τη μετατρέπει σε πολιτική οργή. Η απάντηση, κατά τη λογική που προωθούν Δούκας και Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, δεν μπορεί να είναι μόνο θεσμική καταδίκη του εξτρεμισμού, αλλά πολιτικές που μειώνουν τις ανισότητες και κάνουν τον πολίτη να αισθάνεται ξανά ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή του.

Από την Αθήνα εγκαινιάζεται παράλληλα η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ», με την οποία αιρετοί της Αυτοδιοίκησης και πολίτες καλούνται να συνυπογράψουν ένα αίτημα για ένα νέο ευρωπαϊκό όραμα.

Για τον Χάρη Δούκα, επομένως, η αυριανή διοργάνωση έχει και ευρύτερη πολιτική διάσταση. Ο δήμαρχος Αθηναίων επιχειρεί να τοποθετήσει την Αθήνα στον χάρτη των προοδευτικών ευρωπαϊκών πόλεων και ταυτόχρονα να αναδείξει μια πολιτική γραμμή σύμφωνα με την οποία η απάντηση στην κρίση της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και στην άνοδο της Ακροδεξιάς μπορεί να ξεκινήσει «από τα κάτω» – από τις πόλεις, τις γειτονιές και τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας.

Το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η αυριανή συνάντηση από την Αθήνα συμπυκνώνεται τελικά σε μία επιλογή: μια Ευρώπη ικανή να υπερασπίζεται τον εαυτό της, αλλά ταυτόχρονα ικανή να προστατεύει τις κοινωνίες και τους πολίτες που καλείται να υπερασπιστεί.

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