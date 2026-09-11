Θάνατος Μαζωνάκη: Οι αντιφάσεις, η πλασμαφαίρεση και η σύλληψη των γιατρών – Το θρίλερ της τελευταίας ημέρας και η περιουσία χωρίς διαθήκη

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Η σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανοίγει νέο κύκλο ερευνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι κάμερες ασφαλείας, η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και το ζήτημα των αδειών του χώρου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών.

Οι δύο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα συνελήφθησαν από τις Αρχές για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, ενώ οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη από τη στιγμή που ο τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο μέχρι την κατάρρευσή του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Οι κάμερες αλλάζουν το χρονολόγιο

Κομβικό στοιχείο στην έρευνα αποτελούν τα πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να έφτασε στον χώρο περίπου στις 13:30 και όχι μετά τις 16:00, όπως φέρεται να είχε αναφερθεί αρχικά.

Η χρονική αυτή διαφορά περίπου τριών ωρών βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Ασφάλειας Αθηνών, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα λεπτομερές χρονολόγιο των γεγονότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή της η γιατρός ανέφερε ότι ο τραγουδιστής καθυστέρησε στο ραντεβού του και έφτασε περίπου στις 16:30, ωστόσο το ΕΚΑΒ είχε ήδη κληθεί στις 16:25.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στο ζήτημα της πλασμαφαίρεσης και στο αν η διαδικασία είχε ξεκινήσει πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε ότι το μηχάνημα είχε τεθεί σε λειτουργία, ενώ το ίδιο φέρεται να επιβεβαίωσε και ένας από τους διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο.

Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή που είχε δοθεί, σύμφωνα με την οποία δεν είχε ξεκινήσει η ιατρική διαδικασία και ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια τοποθέτησης φλεβοκαθετήρων.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πλέον ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθήθηκε, πόσο είχε προχωρήσει, ποιοι βρίσκονταν στον χώρο και ποιες ενέργειες έγιναν πριν και μετά την κατάρρευση.

Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης παρέμεινε σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά την τελευταία φορά που ενεργοποιήθηκε, ενώ αναμένεται νέα, πιο λεπτομερής εξέταση για να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος λειτουργίας του.

Οι άδειες του ιατρείου και ο εξοπλισμός

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τη νομιμότητα λειτουργίας του χώρου.

Κατά την έρευνα στο ιατρείο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ο συγκεκριμένος χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου και όχι άδεια που να επιτρέπει τη χρήση τέτοιου εξοπλισμού.

Οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία για το αν υπήρχαν όλες οι απαιτούμενες άδειες, αν ο εξοπλισμός πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και αν προκύπτουν παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω ποινικές συνέπειες.

Για τον λόγο αυτό απευθύνθηκαν και σε εξειδικευμένο αιματολόγο, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, τις απαιτήσεις ασφαλείας και τα πρωτόκολλα που πρέπει να τηρούνται.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και τα ψηφιακά πειστήρια

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έρευνα στην ιδιωτική κλινική, από όπου κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια και άλλα στοιχεία.

Οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το ιατρείο με φακέλους και υλικό που μεταφέρθηκε για εξέταση στα αρμόδια εργαστήρια.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του ζεύγους στο Ψυχικό.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, αν υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλοίωσης ή εξαφάνισης στοιχείων μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Το εύρημα με τις συνταγές αναβολικών

Στον φάκελο της υπόθεσης προστέθηκε ακόμη ένα στοιχείο που αφορά παλαιότερη έρευνα για παράνομη διακίνηση αναβολικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε φαρμακείο που είχε ερευνηθεί σε εκείνη την υπόθεση και λειτουργούσε ως «εργοστάσιο αναβολικών», είχαν εντοπιστεί συνταγές στο όνομα της Ιωάννας Γάκα.

Το συγκεκριμένο εύρημα εξετάζεται πλέον από τις Αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν την παλιά υπόθεση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η νεκροψία και το τσιρότο στο κεφάλι

Απάντηση στα αίτια του θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή, η οποία αναβλήθηκε προκειμένου να οριστεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφερε τραύμα στο κεφάλι με τσιρότο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις της γιατρού και εργαζομένης στο ιατρείο, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι «ζαλίστηκε και έπεσε στη σκάλα καθώς έβγαινε από το σπίτι».

Η περιουσία και η διαθήκη

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχόλησε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν το αν είχε προλάβει να συντάξει διαθήκη.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους που τον εκπροσωπούσαν, διαθήκη δεν υπάρχει.

Ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο, ενώ ο Γιώργος Μερκουλίδης ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε εκφράσει την πρόθεσή του να συντάξει διαθήκη μετά τη μεγάλη οικογενειακή σύγκρουση που είχε ξεσπάσει γύρω από οικονομικά ζητήματα.

Στην περιουσία του περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατοικία του στη Βουλιαγμένη, ακίνητα στον Λυκαβηττό και στην Κρήτη, καθώς και εταιρεία διαχείρισης ακινήτων με δραστηριότητα στη Μύκονο και άλλες περιοχές.

Καθώς δεν υπάρχει διαθήκη, η περιουσία περνά στους νόμιμους κληρονόμους, δηλαδή στους γονείς και τις δύο αδελφές του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε ό,τι αφορά τις παλιές οικονομικές διαφορές με την οικογένειά του, ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν σήμερα εκκρεμείς αγωγές, ενώ παραμένει ανοικτή μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή καταμήνυση σχετικά με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επικοινωνήσει μαζί του τον Αύγουστο και είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν τον Σεπτέμβριο, κάτι που τελικά δεν πρόλαβαν να κάνουν.

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