Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Συνταγές της γιατρού που του έκανε την πλασμαφαίρση είχαν βρεθεί στο φαρμακείο – «εργοστάσιο αναβολικών»

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Σε φαρμακείο που λειτουργούσε ως «εργοστάσιο αναβολικών» εντοπίστηκαν συνταγές της Ιωάννας Γάκα, συζύγου του γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου που διατηρούσε το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε παλαιότερη υπόθεση για παράνομη διακίνηση αναβολικών, οι Αρχές, στη διάρκεια της έρευνας σε ένα φαρμακείο που λειτουργούσε ως «εργοστάσιο αναβολικών», είχαν εντοπίσει συνταγές που ήταν στο όνομα της συζύγου του γιατρού.

Πρόκειται για ένα ακόμη στοιχείο που έχει τη σημασία του και ερευνάται, χωρίς για την ώρα να έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν τις δύο υποθέσεις.

Οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών για τον θάνατο του 54χρονου καλλιτέχνη συνελήφθησαν την Πέμπτη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης και την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Η σύζυγος του κ. Θεοδωρόπουλου, γιατρός και η ίδια, φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις. Η πρώτη ήταν ο χρόνος παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο του Κολωνακίου, καθώς ο τραγουδιστής μπήκε στο ιατρείο λίγο μετά τις 13:00, και όχι μετά τις 16:00, όπως φέρονται να είχαν υποστηρίξει οι γιατροί στους πρώτους ισχυρισμούς τους.

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