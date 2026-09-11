Champions League: Ονειρεμένος Δουβίκας, τεσσάρα η Κόμο – Θρίαμβοι για Γιουνάιτεντ και Μπάγερν

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Με τον Τάσο Δουβίκα να κλέβει την παράσταση στο ντεμπούτο του στο Champions League, η Κόμο συνέτριψε 4-1 τη Λειψία, σε μια βραδιά με πολλά γκολ, άνετες νίκες για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπάγερν Μονάχου, αλλά και δραματική ανατροπή της Λανς απέναντι στη Σλάβια Πράγας.

Γκολ και ασίστ ο Δουβίκας στην ιστορική βραδιά της Κόμο

Ιδανική ήταν η πρεμιέρα της Κόμο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, καθώς επικράτησε με 4-1 της Λειψίας στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος πραγματοποίησε ονειρεμένο ντεμπούτο στο Champions League.

Ο Έλληνας επιθετικός δημιούργησε το πρώτο γκολ της ομάδας του, δίνοντας την τελική πάσα στον Μπατούρινα για το 1-0 στο 15’, ενώ στο 38’ βρήκε ο ίδιος δίχτυα, σημειώνοντας το δεύτερο τέρμα της Κόμο.

«Καθάρισε» από νωρίς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Στο Μάντσεστερ, η Γιουνάιτεντ δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση απέναντι στην πρωτάρα Σαμπάχ, φτάνοντας με άνεση στη νίκη με 4-0.

Οι γηπεδούχοι είχαν ουσιαστικά τελειώσει την υπόθεση νίκη από το πρώτο μέρος, καθώς πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 3-0.

Πέντε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο η Μπάγερν

Πιο δύσκολο ήταν το πρώτο 45λεπτο για την Μπάγερν Μονάχου απέναντι στην Μπόντο Γκλιμτ.

Οι Βαυαροί δυσκολεύτηκαν να διασπάσουν την άμυνα των Νορβηγών στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μετά την ανάπαυλα ξέσπασαν, πετυχαίνοντας πέντε γκολ για το εμφατικό 5-0.

Απίθανη ανατροπή της Λανς στην Πράγα

Σπουδαίο παιχνίδι έγινε στην Πράγα, όπου η Σλάβια έψαχνε απέναντι στη Λανς την πρώτη νίκη της στο Champions League έπειτα από 20 αγώνες.

Οι Τσέχοι έμειναν με δέκα ποδοσφαιριστές από το 49ο λεπτό, λόγω αποβολής του Κονέτσνι, αλλά κατάφεραν παρ’ όλα αυτά να προηγηθούν με 2-1 στο 88’.

Η Λανς, όμως, πέτυχε μία εντυπωσιακή ανατροπή στις καθυστερήσεις. Οι Γάλλοι ισοφάρισαν στο 90’ και με νέο γκολ στο 90’+3’ ολοκλήρωσαν το εντυπωσιακό «come back», φεύγοντας από την Πράγα με τη νίκη 3-2.

Την αναμέτρηση διηύθυνε ο Έλληνας διαιτητής Βασίλης Φωτιάς.

Ίδιο σκηνικό για Αϊτχόφεν – Σαχτάρ και Φενερμπαχτσέ – Ρόμα

Νωρίτερα, χωρίς νικητή και με το ίδιο σκορ, 1-1, ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις Αϊτχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενερμπαχτσέ – Ρόμα.

Και στα δύο παιχνίδια οι φιλοξενούμενοι πήραν πρώτοι το προβάδισμα, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν στο ίδιο ακριβώς χρονικό σημείο, στο 48ο λεπτό, με τα σκορ να μην αλλάζουν μέχρι το τέλος.

Θετικό ξεκίνημα για την προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ, προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στη διοργάνωση, ξεκίνησε με θετικό αποτέλεσμα στη League Phase, δείχνοντας ότι διαθέτει ένα σύνολο ικανό να πραγματοποιήσει αξιόλογη πορεία.

Η ομάδα του Αρντά Τουράν προηγήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Μεντόσα, όμως με την έναρξη του δεύτερου μέρους ο Ντεστ ισοφάρισε για την Αϊτχόφεν και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Η ενδεκάδα που παρέταξε ο Αρντά Τουράν σε σχηματισμό 4-4-2 ήταν: Ρίζνικ, Μπόνταρ, Μάρλον, Ελίας (66’ Τραορέ), Πέδρο Ενρίκε, Ισάκε (89’ Κρίσκιβ), Βινίσιους, Ματβιένκο, Οτσερέτκο, Άλισον (89’ Φερέιρα), Μεντόσα (66’ Μεντόσα).

Αήττητη από την Κωνσταντινούπολη η Ρόμα

Στην Κωνσταντινούπολη, η Ρόμα απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Φενερμπαχτσέ, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να παρακολουθεί ολόκληρη την αναμέτρηση από τον πάγκο.

Ο Κριστάντε άνοιξε το σκορ για τους «τζαλορόσι» στο 39ο λεπτό, αλλά ο Μπράουν στο 48’ απάντησε για τη Φενερμπαχτσέ και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπριζ (Βέλγιο) – Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3 (19′ Βέτλεσεν, 61′ πέν. Τρεσόλντι – 11′ Μακ Γκιν, 22′ Μπουέντια, 43′ Τζάκσον)

ΑΕΚ (Ελλάδα) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0 (21′ Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Ίντερ (Ιταλία) 2-1 (14′ Μπαπέ, 23′ Βαλβέρδε – 77′ Αουγκούστο)

Ντόρτμουντ (Γερμανία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2 (53’αυτ. Βέιγκα, 80′,85’πέν. Γκιρασί – 66′ Μουρίνιο, 90’+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο (Πορτογαλία) – Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2 (47′,90’+1 Χάαλαντ)

Λιλ (Γαλλία) – Μπέτις (Ισπανία) 2-3 (12′ Ουέντα, 36′ Αλεξάντρο – 33′,49′ Μπάρτρα, 53′ Πάροτ)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-1 (3′,57′ Ραφίνια, 22′ Αντεγέμι, 77′ Γιαμάλ, 85′ Γκαμπριέλ Ζεσούς – 82′ Στάιν)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1 (20′,26′,32′ Ντεμίροβιτς – 22′ Τρίπιτς)

Παρί ΣΖ (Γαλλία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 6-1 (17΄,23΄ Ντεμπελέ, 31΄, 47΄,57΄ Φεράν Τόρες, 87΄ Φαμπιάν Ρουϊθ – 58΄ Καμαρά)

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1 (40΄ Σόμποσλαϊ, 50΄ ΜακΆλιστερ – 17΄ Γιορέντε)

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) – Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-1 (27΄ Κατάμο, 57΄πεν. Σουάρες, 63΄ Σαλασάρ – 5΄αυτ. Ινάσιο)

Νάπολι (Ιταλία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1 (75΄ Έντεγκααρντ)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-1 (48′ Ντεστ – 45’+1 Μεντόσα)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Ρόμα (Ιταλία) 1-1 (48′ Μπράουν – 39′ Κριστάντε)

Μπάγερν (Γερμανία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 5-0 (47΄ Μουσιάλα, 61΄ Κέιν, 77΄ Ντέιβις, 83΄, 90+2΄ Ολίσε)

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) – Σαμπάχ (Καζακστάν) 4-0 (27΄ Κούνια, 42΄ Φερνάντες, 45΄ Σέσκο, 68΄ Μαρτίνες)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) – Λανς (Γαλλία) 2-3 (51΄,88΄ Στουρμ – 73΄ Σιμά, 90΄ Ροβέν, 90+3΄ Αγκιλάρ)

Κόμο (Ιταλία) – Λειψία (Γερμανία) 4-1 (15΄ Μπατούρινα, 38΄ Δουβίκας, 54΄ Ντιαό, 90΄ Περόνε – 58΄ Μακσίμοβιτς)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παρί Σεν Ζερμέν 3

Μπαρτσελόνα 3

Μπάγερν 3

Μάντσεστερ Γ. 3

Κόμο 3

Στουτγκάρδη 3

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σπόρτινγκ Λ. 3

Αστον Βίλα 3

Μπέτις 3

Λανς 3

Ντόρτμουντ 3

Ρεάλ Μαδρίτης 3

ΑΕΚ 3

Λίβερπουλ 3

Άρσεναλ 3

Ρόμα 1

Σαχτάρ Ντόνετσκ 1

Αϊντχόφεν 1

Φενέρμπαχτσε 1

Σλάβια Πράγας 0

Νάπολι 0

Ατλέτικο Μαδρίτης 0

Βιγιαρεάλ 0

Λιλ 0

Μπριζ 0

Γαλατασαράι 0

Ίντερ 0

ΛΑΣΚ 0

Βίκινγκ 0

Λειψία 0

Πόρτο 0

Μπόντο Γκλιμτ 0

Σαμπάχ 0

Σλόβαν Μπρατισλάβας 0

Φέγενορντ 0

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