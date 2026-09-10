Τα νεότερα για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα

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Για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα ενημέρωσε ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ Όλε Μπουκ.

Ο 18χρονος επιθετικός κατέρρευσε στο 26ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για το UEFA Champions League.

Ole Book on Konstantinos Karetsas:



"He is doing well, given the circumstances. Further examinations are underway; we want to get to the very bottom of this matter."



"It goes without saying that our priority is, first and foremost, the health of the individual and the player. He… — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 10, 2026

Ο Όλε Μπουκ δήλωσε ότι τα πάει καλά αλλά υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. «Τα πάει καλά, δεδομένων των συνθηκών. Περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλουμε να φτάσουμε στην ουσία του θέματος. Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πρώτα απ’ όλα, η υγεία του ατόμου και του παίκτη. Δεν θα παίξει το Σαββατοκύριακο».

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