Τα νεότερα για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα

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Για την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα ενημέρωσε ο προπονητής της Μπορούσια Ντόρτμουντ Όλε Μπουκ.
Ο 18χρονος επιθετικός κατέρρευσε στο 26ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για το UEFA Champions League.
Ο Όλε Μπουκ δήλωσε ότι τα πάει καλά αλλά υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. «Τα πάει καλά, δεδομένων των συνθηκών. Περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Θέλουμε να φτάσουμε στην ουσία του θέματος. Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πρώτα απ’ όλα, η υγεία του ατόμου και του παίκτη. Δεν θα παίξει το Σαββατοκύριακο».
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