Άνθρωπος της προσφοράς ο Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν μαγείρεψε για τους άστεγους σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη

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Ξαναβλέπουν το φως της δημοσιότητες ιστορίες που δείχνουν την ανθρωπιά του Γιώργου Μαζωνάκη, η απώλεια του οποίου βύθισε στο πένθος τον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο, καθώς ο εκλιπών τραγουδιστής δεν δίσταζε να προσφέρει τη βοήθειά του σε ανθρώπους που την είχαν ανάγκη.

Τον Δεκέμβριο του 2022 ο δημοφιλής τραγουδιστής βρέθηκε να μαγειρεύει για τους αστέγους μαζί με την κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Ανθρωπος» στο λιμάνι του Πειραιά.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και άλλους εθελοντές, ήταν στην Πύλη Ε8 στο Λιμάνι του Πειραιά, όπου και μαγείρεψαν για τους άστεγους του Δήμου, ενώ συγκέντρωσαν και είδη βασικής ανάγκης όπως τρόφιμα και ρούχα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης , σήκωσε μανίκια, σέρβιρε γεύματα και μοίρασε χριστουγεννιάτικα γλυκά στον κόσμο και τραγούδησε τις επιτυχίες του.

«Είναι εποχή για πράξεις και όχι για λόγια», τόνισε.

«Να είστε όλοι πάντα καλά» ευχήθηκε στο τέλος της βραδιάς και χειροκροτήθηκε από όλους, ενώ πήρε και το μικρόφωνο να τραγουδήσει για τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί.

Προσφορά και στη Θεσσαλονίκη

Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούνιο του 2022 ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μαγείρεψε μαζί με τα μέλη της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος» για άστεγους κι άλλους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη παρέα με τα μέλη της, στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και τα μέλη της Κοινωνικής Κουζίνας “Ο Άλλος Άνθρωπος” πρόσφεραν ένα πιάτο ζεστό φαγητό και μοίρασαν χαμόγελα, στέλνοντας μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης, μαγειρεύοντας όλοι μαζί στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε τότε ο ιστότοπος GrTimes.gr, ο Γιώργος Μαζωνάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Θεσσαλονίκη για την συναυλία που επρόκειτο να πραγματοποιήσει βρήκε την ευκαιρία να συνδράμει στο έκτακτο μαγείρεμα που διοργάνωσε ο ”Άλλος Ανθρωπος” στην καρδιά της πόλης, αμέσως «σήκωσε μανίκια» και άρχισε να ψιλοκόβει τα λαχανικά για το φαγητό του μενού.

Άλλωστε, τα έσοδα των συναυλιών της καλοκαιρινής περιοδείας του εκείνης της χρονιά διατέθηκαν στην ομάδα.

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