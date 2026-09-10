Θάνατος Μαζωνάκη: Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια – Να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της απώλειας

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Τεχνικό σύμβουλο ζήτησε να ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του τραγουδιστή. Το αίτημα της οικογένειας οδήγησε και στην αναβολή για αύριο της νεκροτομής της σορού του τραγουδιστή.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος και φίλος του εκλιπόντα, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, δήλωσε ότι «τα δικονομικά δικαιώματα μπορεί να τα ασκήσει η οικογένεια. Θα έρθω σε επαφή μαζί της. Δεν ξέρω εάν θα σεβαστεί την επιλογή του Γιώργου στο πρόσωπό μου ή θα έχει κάποια άλλη επιλογή συνηγόρου, απλώς τώρα η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να διορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις, ώστε να διαλευκανθεί και να πέσει άπλετο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης».

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