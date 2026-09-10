Μπατίστ, Ρίβερς, Πρέλεβιτς και Αρλάουκας αποκαλύπτουν τι εξακολουθεί να τους «ηλεκτρίζει» όταν θυμούνται τα ελληνικά παρκέ

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Όταν τέσσερις από τις πιο εμβληματικές μορφές του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκονται στον ίδιο χώρο, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι καθηλωτικό. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Allwyn Hellas για την ανακοίνωση της χορηγικής συνεργασίας της με την Euroleague Basketball, οι Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας, αθλητές που έχουν «σφραγίζει» την ιστορία των τεσσάρων ελληνικών ομάδων που αγωνίζονται φέτος σε EuroLeague και BKT EuroCup, έκαναν flashback στα χρόνια που μεσουρανούσαν στα ελληνικά παρκέ και αποκάλυψαν τι είναι αυτό που ακόμη «ηλεκτρίζει» τη μνήμη τους.

Τι ήταν αυτό που έβαζε μπρος τη «μηχανή» του Μάικ Μπατίστ κάθε φορά που πάταγε στο παρκέ; Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται το μυαλό του Ντέιβιντ Ρίβερς όταν αναπολεί τα χρόνια της δόξας; Ποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι θα ήθελε να ξαναζήσει ο Μπάνε Πρέλεβιτς για να αλλάξει το αποτέλεσμα; Γιατί ο Τζο Αρλάουκας δηλώνει έτοιμος να ξαναφορέσει τη φανέλα του;

Δείτε τις απαντήσεις στο βίντεο της Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague και του BKT EuroCup για την ελληνική αγορά:

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