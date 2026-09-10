Μεντιλίμπαρ: Πώς έφτασε ο Ολυμπιακός στην απομάκρυνσή του – Το σημείο ρήξης και η αντίδραση των οπαδών

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Ο κύκλος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό έφτασε στο τέλος του. Έπειτα από δυόμισι χρόνια με τίτλους -μεταξύ αυτών και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικού συλλόγου στην ιστορία- ο Βάσκος τεχνικός αποχωρεί από το λιμάνι, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία των Πειραιωτών.

Μια απομάκρυνση που φαινόταν προδιαγεγραμμένη, ωστόσο καθυστέρησε τόσο γιατί οι οπαδοί αντιδρούσαν, όσο και γιατί δεν είναι και μια τόσο εύκολη απόφαση να διώξει τον πιο πετυχημένο προπονητή που πέρασε από τον πάγκο της ομάδας.

Πώς και γιατί ήρθε το «διαζύγιο»

Η σχέση Ολυμπιακού και Μεντιλίμπαρ είχε αρχίσει να δοκιμάζεται ήδη από την περασμένη σεζόν. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πραγματοποίησε αξιόλογη ευρωπαϊκή πορεία, ωστόσο στο εσωτερικό τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν με τον ίδιο τρόπο. Ο αποκλεισμός από το Κύπελλο και η αγωνιστική εικόνα στο πρωτάθλημα δημιούργησαν προβληματισμό, ενώ η απώλεια του τίτλου και η δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα για το αν ο Μεντιλίμπαρ θα παρέμενε στον πάγκο.

Τελικά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης επέλεξε να στηρίξει τον Βάσκο όμως έγιναν κινήσεις που στον Ισπανό τεχνικό δεν άρεσαν λόγω της φιλοσοφίας του.

Κι αυτό φάνηκε με το «καλημέρα» στη νέα σεζόν. Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός Champions League από τη Ναϊμέγκεν, ξεκίνησε με δύο δύσκολες νίκες και μια ισοπαλία με τον Βόλο, ενώ στο κύπελλο προχθες, πάλι με τον Βόλο, το υπέρ του 3-0 έγινε 3-2 και… λαχτάρησε, προβληματίζοντας όμως και πάλι με την εικόνα του.

Αυτό το ματς έμελλε να ήταν και το τελευταίο του Βάσκου στον πάγκο της ομάδας.

Οι μεταγραφές και η φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην απόφαση να απομακρυνθεί από τον πάγκο, ήταν η διαφωνία στην φιλοσοφία των μεταγραφών. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ποτέ προπονητής που έδειχνε να πιστεύει στη λογική των πολλών μεταγραφών. Η φιλοσοφία του ήταν περισσότερο αυτή της στοχευμένης ενίσχυσης και της δουλειάς με έναν κορμό παικτών που γνώριζε και εμπιστευόταν.

Τον Δεκέμβριο του 2024, μετά από ερώτηση για πιθανές μεταγραφικές κινήσεις, είχε ουσιαστικά προειδοποιήσει ότι οι πολλές αλλαγές δεν σημαίνουν απαραίτητα βελτίωση, υποστηρίζοντας πως η ομάδα που είχε στα χέρια του είχε ήδη αποδείξει την αξία της.

Αργότερα, τον Ιανουάριο του 2026, εξηγώντας τη μεταγραφική του φιλοσοφία, στάθηκε και στη δυσκολία προσαρμογής ενός νέου ποδοσφαιριστή. Όπως είχε επισημάνει, ένας παίκτης μπορεί να αποδίδει εξαιρετικά σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, με συγκεκριμένους συμπαίκτες και σε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό μοντέλο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα έχει την ίδια απόδοση όταν μετακομίσει σε μια διαφορετική ομάδα και ένα διαφορετικό πρωτάθλημα.

Τον χειμώνα του 2026, ο Μεντιλίμπαρ εμφανίστηκε να απορρίπτει επιπλέον μεταγραφικές κινήσεις, θεωρώντας άδικο να παραμεριστούν ποδοσφαιριστές που είχαν οδηγήσει την ομάδα μέχρι εκείνο το σημείο. Παράλληλα, είχε τη λογική ότι οι μεταγραφές πρέπει να γίνονται έγκαιρα, ώστε ο νέος παίκτης να προλαβαίνει να ενσωματωθεί και να αφομοιώσει τις αρχές της ομάδας.

Παρ όλα αυτά, η διοίκηση προχώρησε σε πάρα πολλές προσθήκες, οι οποίες βέβαια έγιναν στη λογική των αναγκών που είχε θέσει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ για να βελτιωθεί η εικόνα της ομάδας. Ομως τίποτα δεν άλλαξε και η κακή αγωνιστική εικόνα έφερε και το τέλος της συνεργασίας.

Αντίθετος και οργισμένος ο κόσμος του Ολυμπιακού

Η απόφαση της αποχώρησης δεν έγινε δεκτή με ευχάριστο τρόπο από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αντίθετα, από τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ καταγράφηκαν έντονες αντιδράσεις, με σημαντική μερίδα οπαδών να εκφράζει την αντίθεσή της στην απόφαση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε δημοσιεύματα που κατέγραψαν τα σχόλια των φίλων της ομάδας κάτω από την επίσημη ανακοίνωση, το κλίμα ήταν ιδιαίτερα αρνητικό. Οι αντιδράσεις στράφηκαν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο κατά της απόφασης απομάκρυνσης, αλλά και κατά του τρόπου με τον οποίο αυτή πάρθηκε.

Ο κόσμος έχει λατρέψει τον Μεντιλίμπαρ, ασχέτως με το αν έβλεπε ότι το «καράβι» δεν τραβάει πλέον. Και η αποχώρησή του στο ξεκίνημα της σεζόν, δεν ήχησε καλά στα αυτιά τους.

Σε κάθε περίπτωση, ο Μεντιλίμπαρ φεύγει ως ένας από τους πλέον επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του Ολυμπιακού, αν όχι ως ο πιο επιτυχημένος.

Πλέον, η απομάκρυνσή του φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό χάσμα ανάμεσα στην απόφαση της διοίκησης και στο συναίσθημα μιας μεγάλης μερίδας της εξέδρας, ενώ την ίδια ώρα ο αντικαταστάτης του, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προπονητής που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του με την Σοσιεδάδ, αλλά έρχεται να φέρει μια διαφορετική φιλοσοφία ενώ η σεζόν ήδη τρέχει, με ποδοσφαιριστές που ακόμη προσπαθούν να δεθούν μεταξύ τους και παράλληλα να πάρει στις πλάτες του το βάρος της κληρονομιάς του Μεντιλίμπαρ, με τις συγκρίσεις να αναμένονται να έρθουν πολύ σύντομα…

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