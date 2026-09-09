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09.09.2026 22:06

Champions League: Πρεμιέρα με 5άρα από Μπαρτσελόνα στη Φέγενορντ, 3-1 η Στουτγκάρδη την Βίκινγκ

09.09.2026 22:06
barcelona

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Μπαρτσελόνα και Στουτγκάρδη εκμεταλλεύτηκαν τις έδρες τους, είχαν σε φοβερή βραδυά τους Ραφίνια, Ντεμίροβιτς κι έκαναν το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο Champions League, επικρατώντας άνετα των Φέγενορντ (5-1) και Βίκινγκ (3-1) αντίστοιχα.

Παίζοντας για μία ακόμη φορά κυριαρχικό ποδόσφαιρο σε όλο το 90λεπτο, η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ πρόσφερε μία ακόμη ποδοσφαιρική παράσταση αυτή τη φορά απέναντι στη Φέγενορντ. 

Σκοράροντας δύο φορές πριν τη συμπλήρωση του 25λεπτου, με τους Ραφίνια (δύο γκολ) και Αντεγέμι (το πρώτο του τέρμα στο CL με τη φανέλα των Καταλανών), η Μπάρτσα πέρασε ένα… ήσυχο βράδυ συντρίβοντας τους Ολλανδούς με 5-1. «Παρθενικό» γκολ με τους «μπλαουγκράνα» και από τον Γκαμπριέλ Ζεσούς. 

Το πρώτο χατ τρικ της διοργάνωσης ήρθε πολύ γρήγορα. Στο δεύτερο… πιάτο της πρεμιέρας της League Phase το πέτυχε μέσα σε 13 λεπτά (20′-32′)ο 28χρονος Βόσνιος επιθετικός της Στουτγκάρδης, Ερμέντιν Ντεμίροβιτς, στο 3-1 των «Σουηβών» επί της «πρωτάρας», Βίκινγκ. 

Η αναμέτρηση στην MHPArena είχε επί της ουσίας κριθεί από το πρώτο 45λεπτο, με τη γερμανική ομάδα να μπαίνει με το… δεξί στη διοργάνωση μπροστά στο κοινό της. 

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπριζ (Βέλγιο) - Άστον Βίλα (Αγγλία)               2-3

(19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)                 

ΑΕΚ (Ελλάδα) - ΛΑΣΚ (Αυστρία)                      1-0

(21' Μαρίν) 

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Ίντερ (Ιταλία)           2-1

(14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)

    

Ντόρτμουντ (Γερμανία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία)        3-2

(53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί) 

Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)      0-2

(47',90'+1 Χάαλαντ)

Λιλ (Γαλλία) - Μπέτις (Ισπανία)                    2-3

(12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)                    

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία)       5-1

(3',57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεσούς - 82' Στάιν)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία)        3-1

(20',26',32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)

Παρί ΣΖ (Γαλλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)  22:00

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 22:00

Νάπολι (Ιταλία) - Άρσεναλ (Αγγλία)                22:00

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Ρόμα (Ιταλία)            19:45

Μπάγερν (Γερμανία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)     22:00

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία) - Σαμπάχ (Καζακστάν)       22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λανς (Γαλλία)            22:00

Κόμο (Ιταλία) - Λειψία (Γερμανία)                 22:00

 

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