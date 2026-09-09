search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 23:15
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2026 21:43

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 3 ώρες διήρκεσε το χειρουργείο της 21χρονης που τραυματίστηκε στο τροχαίο με τα λεωφορεία

09.09.2026 21:43
troxaio-thessaloniki-leoforeio

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε χειρουργείο για την εξάρθρωση στο πόδι, που διήρκησε περίπου 3,5 ώρες υποβλήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότερα στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Η 21χρονη τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική κλινική του Νοσοκομείου

Στη Χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα η 50χρονη και η 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματίες , οι οποίες αποχώρησαν από το νοσοκομείο αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες ιατρούς για τη φάση της ανάρρωσης.

Διαβάστε επίσης

Στην Ασφάλεια η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Αιχμές Άδωνι για την κλινική όπου υπέστη ανακοπή, προσήχθη ο γιατρός

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο με το λεωφορείο – Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί η 21χρονη που περίμενε στη στάση που έπεσε το όχημα

Γιώργος Μαζωνάκης: 10 επιτυχίες που άγγιξαν τις καρδιές του κόσμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
imanol alguacil
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων»

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν έκανα εγώ την πλασμαφαίρεση, αλλά η σύζυγός μου» λέει ο γιατρός

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ – «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

patoulis_0406_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» – Σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στην κλινική

kypseli_alepotripa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Εντοπίστηκαν και άλλα κόκαλα κοντά στο σημείο που βρέθηκαν χθες τα ανθρώπινα οστά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mazonakis-giorgos-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρήνος στο ελληνικό πεντάγραμμο: Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα - Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 23:14
imanol alguacil
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων»

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν έκανα εγώ την πλασμαφαίρεση, αλλά η σύζυγός μου» λέει ο γιατρός

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ – «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

1 / 3