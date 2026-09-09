Το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone εν πτήσει από τη Μολδαβία στο Όσλο, λέει ο Νορβηγός πρωθυπουργός

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Σε ένα περιστατικό κατά το οποίο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι φέρεται να κινδύνευσε, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

«Το αεροπλάνο του παραλίγο να χτυπηθεί από drone καθώς απογειωνόταν από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει, είπε ο πρωθυπουργός Στόρε στο NRK.

Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο από τη Μολδαβία το βράδυ της Τρίτης για να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ.

Επιπλέον, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αρκετές συναντήσεις με τον Νορβηγό πρωθυπουργό σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη για πρόσθετη αεράμυνα.

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