Το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone εν πτήσει από τη Μολδαβία στο Όσλο, λέει ο Νορβηγός πρωθυπουργός

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Σε ένα περιστατικό κατά το οποίο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι φέρεται να κινδύνευσε, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.
«Το αεροπλάνο του παραλίγο να χτυπηθεί από drone καθώς απογειωνόταν από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει, είπε ο πρωθυπουργός Στόρε στο NRK.
Ο Ζελένσκι έφτασε στο Όσλο από τη Μολδαβία το βράδυ της Τρίτης για να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ.
Επιπλέον, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αρκετές συναντήσεις με τον Νορβηγό πρωθυπουργό σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη για πρόσθετη αεράμυνα.
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