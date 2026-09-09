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09.09.2026 16:50

«Ψύχραιμος» Πιστόριους: Η Ρωσία εξοπλίζεται για μελλοντικές συγκρούσεις, όχι για το μέτωπο της Ουκρανίας

09.09.2026 16:50
boris-pistorius

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Σε μια τοποθέτηση που μόνο πανικό μπορεί να προκαλέσει, προέβη για μία ακόμη φορά ο Μπόρις Πιστόριους.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε σήμερα ότι η παραγωγή όπλων της Ρωσίας προχωράει πέραν των αναγκών της για τον πόλεμο που διεξάγει κατά του Κιέβου, ως μια ένδειξη προετοιμασίας για μελλοντικές συγκρούσεις.

«Η Μόσχα χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της (…) για να αναπληρώσει τα αποθέματα της για μελλοντικές συγκρούσεις, και όχι για να αναπτύξει όπλα στο μέτωπο της Ουκρανίας», είπε ο Πιστόριους απευθυνόμενος στους βουλευτές σε ομιλία του στην γερμανική βουλή.

«Κατά μέσο όρο, μόνο 80 από τους 150 μικρού και μεσαίου βεληνεκούς πυραύλους που μπορεί να παράγει η Ρωσία μηνιαίως, αναπτύσσονται στην Ουκρανία» πρόσθεσε ο ίδιος.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 18:00
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