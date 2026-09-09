Μπέρναμ για τις κυρώσεις στον Ισραήλ: Ηγετικός ο ρόλος της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή – Υπερασπιζόμαστε τους αδύναμους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι οι κυρώσεις στις εισαγωγές από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατέδειξαν τον «ηγετικό ρόλο» της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή, υποστηρίζοντας ότι η υποστήριξη για μια λύση δύο κρατών πρέπει να στηρίζεται από πράξεις.

«Η Βρετανία πρέπει να υπερασπιστεί το δίκαιο ενάντια στην αδικία. Όπου οι άνθρωποι εκδιώχνονται από τα σπίτια τους με εκφοβισμούς, θα στεκόμαστε πάντα με τους αδύναμους και θα παίρνουμε ό,τι μέτρα μπορούμε για να τους στηρίξουμε», τόνισε ο Μπέρναμ σε Βρετανούς βουλευτές.

Andy Burnham: 'We will always stand with the underdog… that is leadership on the world stage.'



The PM praises his government's decision to announce sanctions on imports from illegal settlements in the West Bank. pic.twitter.com/cNf9SGLnKO — Sky News (@SkyNews) September 9, 2026

Ανακοινώνοντας χθες τις κυρώσεις και την απαγόρευση εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε «εθνοκάθαρση» που διαπράττουν έποικοι στη Δυτική Όχθη.

🚨🇬🇧 JUST IN: Kemi Badenoch asks Andy Burnham if he's just "continuity Keir" on the issues that "really matter"



Burnham: "When people are being bullied out of their homes intimidated [in Gaza], we will always stand with the underdog. That is leadership on the world stage"… — Nova Intel (@intel_nova) September 9, 2026

Η Βρετανία ήταν μεταξύ 12 χωρών που με κοινό ανακοινωθέν τους χθες προανήγγειλαν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών.

Η αντίδραση του Ισραήλ απέναντι στα βρετανικά μέτρα ήταν έντονη με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ να ανακοινώνει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και την επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο ισραηλινό έδαφος για 12 Βρετανούς αξιωματούχους.

Ο Μίλιμπαντ χαρακτήρισε σήμερα «λυπηρά» και «επιβλαβή» τα ισραηλινά μέτρα.

Διαβάστε επίσης:

New Andros: Drone επιτέθηκε στο ελληνικών συμφερόντων τάνκερ – Μετέφερε 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού μαζούτ – Καλά στην υγεία τους οι δύο έλληνες ναυτικοί

Bloomberg: Γιατί η ΕΕ «προτιμά» ως εταίρο τον Καναδά από τη Βρετανία

Michael Dell: Ο άνθρωπος που «έριξε» τον Τζεφ Μπέζος και μπήκε στην τριάδα των πλουσιότερων του κόσμου











