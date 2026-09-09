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09.09.2026 15:51

Μπέρναμ για τις κυρώσεις στον Ισραήλ: Ηγετικός ο ρόλος της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή – Υπερασπιζόμαστε τους αδύναμους

09.09.2026 15:51
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι οι κυρώσεις στις εισαγωγές από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατέδειξαν τον «ηγετικό ρόλο» της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή, υποστηρίζοντας ότι η υποστήριξη για μια λύση δύο κρατών πρέπει να στηρίζεται από πράξεις.

 «Η Βρετανία πρέπει να υπερασπιστεί το δίκαιο ενάντια στην αδικία. Όπου οι άνθρωποι εκδιώχνονται από τα σπίτια τους με εκφοβισμούς, θα στεκόμαστε πάντα με τους αδύναμους και θα παίρνουμε ό,τι μέτρα μπορούμε για να τους στηρίξουμε», τόνισε ο Μπέρναμ σε Βρετανούς βουλευτές.

Ανακοινώνοντας χθες τις κυρώσεις και την απαγόρευση εισαγωγών αγαθών από οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ κατηγόρησε την ισραηλινή κυβέρνηση ότι «κλείνει τα μάτια» σε «εθνοκάθαρση» που διαπράττουν έποικοι στη Δυτική Όχθη.

 Η Βρετανία ήταν μεταξύ 12 χωρών που με κοινό ανακοινωθέν τους χθες προανήγγειλαν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών.

Η αντίδραση του Ισραήλ απέναντι στα βρετανικά μέτρα ήταν έντονη με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ να ανακοινώνει το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και την επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο ισραηλινό έδαφος για 12 Βρετανούς αξιωματούχους.

Ο Μίλιμπαντ χαρακτήρισε σήμερα «λυπηρά» και «επιβλαβή» τα ισραηλινά μέτρα.

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