Bloomberg: Γιατί η ΕΕ «προτιμά» ως εταίρο τον Καναδά από τη Βρετανία

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Μεγαλύτερες δυνατότητες για στενή συνεργασία με τον Καναδά απ’ ό,τι με τη Βρετανία βλέπουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, κυρίως επειδή η Οτάβα δεν κουβαλά το πολιτικό και θεσμικό βάρος που άφησε το Brexit στις σχέσεις της ΕΕ με το Λονδίνο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς εργάζονται πάνω σε ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας, με στόχο μια διατλαντική συμμαχία που θα ενισχύσει τη θέση τους απέναντι σε ισχυρούς παίκτες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ο Καναδάς προσφέρει μεγαλύτερο περιθώριο για μια εξαιρετικά στενή σχέση χωρίς ένταξη στην ΕΕ.
Οι βασικοί λόγοι είναι:
Διπλωμάτες προειδοποιούν πάντως ότι μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα παρόμοια με εκείνα του Brexit, καθώς και τότε το βασικό ερώτημα ήταν πόσο στενά μπορούν να συνδεθούν οι αγορές χωρίς συμμετοχή στην ΕΕ.
Μία από τις πηγές σημειώνει, ωστόσο, ότι αρκετά από τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις του Brexit προέρχονταν από χώρες όπως η Γαλλία και όχι αποκλειστικά από το Λονδίνο.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να παρουσιάσει τα σχέδια στις 16 Σεπτεμβρίου, κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, θα παρακολουθήσει την ομιλία και την επόμενη ημέρα θα απευθυνθεί στους Ευρωπαίους νομοθέτες.
Η Επιτροπή αναζητά τρόπους ώστε η σχέση με τον Καναδά να ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης εταιρικής συνεργασίας.
Οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε:
Δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εάν θα χρειαστούν νέα νομικά εργαλεία για να αποκτήσει επίσημη μορφή η νέα σχέση.
Η προσέγγιση ΕΕ – Καναδά εξελίσσεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις τόσο της Οτάβας όσο και των Βρυξελλών με τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ.
Οι ΗΠΑ και ο Καναδάς έχουν ήδη ανταλλάξει αμοιβαίους δασμούς, με την εμπορική αντιπαράθεση να ενισχύει την ανάγκη της Οτάβας να αναζητήσει ισχυρότερες οικονομικές και στρατηγικές συμμαχίες.
Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εξακολουθεί να εκφράζει ενδιαφέρον για την προσάρτηση της Γροιλανδίας.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η στενότερη συνεργασία ΕΕ–Καναδά αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση: οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν την αυτονομία τους και να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τις μεγάλες δυνάμεις.
Η κατεύθυνση αυτή έχει αποτυπωθεί και στη ρητορική του Κάρνεϊ.
Σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ νωρίτερα φέτος, είχε δηλώσει ότι η «διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες» είναι ουσιαστικά νεκρή και είχε καλέσει τις λεγόμενες μεσαίες δυνάμεις να δημιουργήσουν μια νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική.
Ο Καναδός πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας νέων συμμαχιών απέναντι στις πιέσεις και τον εκφοβισμό των ισχυρών κρατών.
Δεν κατονόμασε τον Τραμπ, ωστόσο υποστήριξε ότι τέτοιες συνεργασίες πρέπει να αποτελέσουν την τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι σε χώρες που χρησιμοποιούν κατά βούληση την οικονομική και στρατιωτική τους ισχύ.
ΕΕ και Καναδάς διαθέτουν ήδη ισχυρή εμπορική συμφωνία και συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας.
Ο Καναδάς έγινε πέρυσι η πρώτη χώρα εκτός ΕΕ που εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό ταμείο στρατιωτικών προμηθειών ύψους 150 δισ. ευρώ, περίπου 174 δισ. δολαρίων.
Οι δύο πλευρές έχουν συζητήσει επίσης συνεργασία μέσω της Διαειρηνικής Εταιρικής Σχέσης, της πολυμερούς εμπορικής συμφωνίας στην οποία συμμετέχει ο Καναδάς.
Ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ συνέκρινε την προσέγγιση με τις ευρωπαϊκές προσπάθειες ενίσχυσης των σχέσεων με τη Νότια Αμερική και την Ινδία, σημειώνοντας όμως ότι η Οτάβα ανταποκρίνεται με πιο φιλόδοξες προτάσεις.
Στόχος των δύο πλευρών είναι να πλησιάσουν όσο περισσότερο επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, χωρίς ο Καναδάς να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΕΕ και ο Καναδάς έχουν προγραμματίσει σύνοδο κορυφής στον Καναδά τον Οκτώβριο, ενώ το περιεχόμενο της ομιλίας της φον ντερ Λάιεν στις 16 Σεπτεμβρίου εξακολουθεί να διαμορφώνεται.
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