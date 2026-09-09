Το Audi A2 e-tron είναι το πιο αποδοτικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της γερμανικής εταιρείας (photos/videos)

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Το Audi A2 e-tron είναι το πιο αποδοτικό μοντέλο παραγωγής στην ιστορία της γερμανικής εταιρείας. Η έκδοση με ισχύ 190 ίππους (140 kW) καταναλώνει μόλις 12,8 kWh/100 χλμ, ενώ η έκδοση με τους 231 ίππους (170 kW) προσφέρει αυτονομία έως 617 χιλιόμετρα. Εξελιγμένο στη Γερμανία για τις ανάγκες των ευρωπαίων πελατών και κατασκευασμένο στο Ίνγκολσταντ, συνδυάζει πολυχρηστικότητα, προηγμένη τεχνολογία και έξυπνη αξιοποίηση πόρων.

Ετσι το αυτοκίνητο απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν χαμηλό κόστος χρήσης, μεγάλη αυτονομία και άνετους χώρους για την καθημερινότητά τους. Η αποδοτικότητα προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή τεχνικών λύσεων σε όλο το όχημα. Δηλαδή από την αεροδυναμική και το σύστημα κίνησης έως τη διαχείριση ενέργειας και την αξιοποίηση του εσωτερικού χώρου.

Εξωτερικά οι κοντοί πρόβολοι, το μεταξόνιο των 2,77 μέτρων και η χαρακτηριστική γραμμή της οροφής εξασφαλίζουν ευρυχωρία σε compact διαστάσεις. Στο εμπρός μέρος, το «black panel» ενσωματώνει διακριτικά τους κύριους προβολείς και τους αισθητήρες υποβοήθησης οδηγού. Ψηλότερα, τα λεπτά φώτα ημέρας διαμορφώνουν μια φωτεινή ταυτότητα αναγνωρίσιμη ακόμη και από απόσταση. Πίσω, η οροφή χαμηλώνει απαλά και καταλήγει σε αεροτομή με καθορισμένη ακμή για βέλτιστη αποκόλληση της ροής αέρα. Τα οριζόντια πίσω φωτιστικά LED τονίζουν το πλάτος και δημιουργούν έντονη παρουσία στο σκοτάδι.

Η καμπίνα συνδυάζει ποιοτικά υλικά, εργονομικά καθίσματα και έξυπνη αποθήκευση. Τα υλικά είναι μαλακά, ενώ υπάρχει μαλακή υφασμάτινη επιφάνεια, η οποία εκτείνεται από το ταμπλό στις πόρτες και έως το πίσω μέρος της καμπίνας, φτάνοντας στη βάση των παραθύρων. Υπάρχουν επίσης άνετα υποβραχιόνια, διακοσμητικές ραφές και πλήκτρα εμπνευσμένα από έπιπλα υψηλού σχεδιασμού. Η εργονομική διαμόρφωση των καθισμάτων υποστηρίζει μια άνετη θέση και ξεκούραστη εμπειρία ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές. Κάθε εμπρός πόρτα χωρά φιάλη PET έως 1,25 λίτρων και η κεντρική κονσόλα φιάλη 1,5 λίτρου, συνολικά έως τέσσερα λίτρα. Η νέα βάση επαγωγικής φόρτισης Qi 2.2 διαθέτει ενεργή ψύξη και φορτίζει ταυτόχρονα δύο smartphone με ισχύ έως 25 watt. Επίσης στο εσωτερικό υπάρχουν ψηφιακός πίνακας οργάνων 11,9 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών, ενώ στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Adaptive Cruise Control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, κάμερα οπισθοπορείας και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης.

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις. Στη βάση βρίσκεται το A2 e-tron Inspire με 170 ίππους, ακολουθεί η έκδοση Progressive των 190 ίππων, ενώ με το ίδιο επίπεδο εξοπλισμού είναι διαθέσιμες και οι πιο ισχυρές των 231και 326 ίππων. Παράλληλα υπάρχουν διαθέσιμες μπαταρίες με χωρητικότητα 52kWh, 61kWh και 84 kWh που εξασφαλίζουν αυτονομία έως 423χλμ, 515χλμ και 646 χλμ αντίστοιχα. Η πιο μικρή φορτίζει με έως 100 kW και χρειάζεται 24 λεπτά για τη διαδικασία από το 10% έως το 80%. Αυτή των 61 kWh υποστηρίζει έως 105 kW και ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε περίπου 26 λεπτά, ενώ για την πιο μεγάλη η μέγιστη ισχύς φόρτισης φτάνει τα 183 kW και το 10-80% απαιτεί 29 λεπτά. Η τιμή εκκίνησης της βασικής έκδοσης ξεκινάει από τα 36.980 ευρώ.