Καρέτσας: Τα σενάρια για την κατάρρευσή του – Αφυδάτωση δείχνουν οι πρώτες εξετάσεις

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Ο γενικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, αποκάλυψε ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αντιμετώπισε πρόβλημα με το κυκλοφορικό του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας με τη Βιγιαρεάλ για το UEFA Champions League την Τρίτη.

Ο Έλληνας αστέρας έπεσε στο έδαφος μόλις στα 26 λεπτά του αγώνα και τελικά απομακρύνθηκε με φορείο. Έχοντας ήδη χάσει τον Γιάννη Κονσταντέλια λόγω ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, η εικόνα του Καρέτσα να αποχωρεί αποτέλεσε ένα νέο πλήγμα για τον γερμανικό σύλλογο και τους οπαδούς του. Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα, ο Ρίκεν αποκάλυψε ότι ο παίκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

«Ο Καρέτσας ένιωσε ζάλη λόγω κυκλοφορικών προβλημάτων. Δεν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια. Πήγε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε εικασίες αυτή τη στιγμή» είπε ο Ρίκεν, ενώ επαίνεσε την ομάδα για τον εξαιρετικό χαρακτήρα που έδειξε απέναντι σε μια δύσκολη στιγμή: «Πρέπει να δώσω τα εύσημα στην ομάδα, γιατί δεν είναι εύκολο όταν βλέπεις έναν συμπαίκτη να μεταφέρεται εκτός γηπέδου με φορείο και δεν ξέρεις τι ακριβώς του συμβαίνει», σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, πληροφορίες από το Ντόρτμουντ αναφέρουν ότι τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Καρέτσας, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο αίτιο για την κατάρρευσή του ήταν η αφυδάτωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί σωστά το αίμα του. Ο παίκτης θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις, αλλά από το περιβάλλον του προκύπτει ότι είναι πολύ καλύτερα και αν τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά δεν αποκλείεται να πάρει εξιτήριο χωρίς ακόμα να είναι γνωστό πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις.

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