Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

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Η υπόθεση Novartis επιστρέφει στην πολιτική αντιπαράθεση και απειλεί να μετατρέψει την ήδη οξυμένη σύγκρουση Άδωνι Γεωργιάδη και Αντώνη Σαμαρά σε προσωπική αναμέτρηση χωρίς εύκολη επιστροφή.

Η πρωτοβουλία του Παύλου Πολάκη για ανάσυρση της δικογραφίας που αφορά τον υπουργό Υγείας, με επίκληση στοιχείων του Μάριου Σαλμά, αποκτά δεύτερη πολιτική διάσταση, καθώς αγγίζει τις επιλογές του πρώην πρωθυπουργού για τους ανθρώπους που ενδέχεται να τον πλαισιώσουν στο νέο κομματικό του εγχείρημα.

Χθες, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Πολάκη, κατέθεσε αίτηση ανάσυρσης στην Οικονομική Εισαγγελία, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία ελήφθη λίγο πριν από το καλοκαίρι. Στο επίκεντρο βρίσκονται μηνύματα που κατέθεσε ο κ. Σαλμάς στη Βουλή στις 22 Ιουλίου και τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει νέα στοιχεία. Αφορούν, κατά την ανακοίνωσή του, διαφημιστική παρέμβαση προς τον Κωνσταντίνο Φρουζή και στήριξη προς τον Νίκο Μανιαδάκη.

Την ίδια ημέρα, ο Μάριος Σαλμάς εμφανίστηκε στο OPEN και υποστήριξε ότι ο ίδιος αποκάλυψε την υπόθεση Novartis, καλώντας τον κ. Γεωργιάδη να τον διαψεύσει. Η δήλωση προσέφερε στον υπουργό Υγείας την αφορμή για νέα αντεπίθεση.

Η προειδοποίηση Γεωργιάδη και το βαρύ μήνυμα προς τον Σαμαρά

Απέναντι στον Παύλο Πολάκη, ο κ. Γεωργιάδης επέλεξε την ειρωνεία και την πολιτική απαξίωση. Με ανάρτησή του, υποστήριξε ότι άλλοτε ο βουλευτής επιδίωκε φυλακίσεις για την παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ενώ σήμερα για την επίτευξη του εκλογικού ορίου του 3%. Παράλληλα, επιτέθηκε στον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, ο οποίος συνόδευσε το κλιμάκιο, επικαλούμενος την υπεράσπιση μαρτύρων της υπόθεσης. Το μήνυμα είναι ότι αντιμετωπίζει την πρωτοβουλία ως συνέχεια της παλαιάς πολιτικής στοχοποίησής του.

Η παρέμβαση, όμως, προς τον κ. Σαμαρά ήταν βαρύτερη. Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο υπουργός συνέδεσε το ενδεχόμενο συνεργασίας του πρώην πρωθυπουργού με τον κ. Σαλμά με ζήτημα αξιοπρέπειας και ηθικής συνέπειας. Επικαλέστηκε τη δέσμευση Σαμαρά να φτάσει «μέχρι τέλους» απέναντι στους υπεύθυνους της σκευωρίας και χρησιμοποίησε τη λέξη «ατιμία» για μια πιθανή συμπόρευση. Κατηγόρησε, επίσης, Σαλμά και Πολάκη για συνεννόηση εναντίον του.

Είχε προηγηθεί, στον ΑΝΤ1, προαναγγελία συνέντευξης Τύπου, εάν ο κ. Σαλμάς προσχωρήσει στο κόμμα Σαμαρά. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει όσα έλεγε ο ένας για τον άλλον. Παράλληλα, χαρακτήρισε πολύ ήπια την απάντηση Μητσοτάκη προς τον πρώην πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, όπου ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον κ. Σαμαρά ότι έχει την τεχνογνωσία να βλάπτει την παράταξη.

Με την κίνησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλει να θέσει τον Αντώνη Σαμαρά μπροστά σε ένα δυσάρεστο δίλημμα. Εάν συνεργαστεί με τον Μάριο Σαλμά, ο υπουργός Υγείας θα επιχειρήσει να εμφανίσει την επιλογή ως υποχώρηση από προηγούμενες δεσμεύσεις του. Εάν αποστασιοποιηθεί, θα έχει περιορίσει τις επιλογές του υπό την πίεση ενός υπουργού με τον οποίο βρίσκεται σε αντιπαράθεση.

Εδώ βρίσκεται και η εκρηκτική ιδιαιτερότητα της Novartis. Για τους δύο πολιτικούς, η καταγγελία περί σκευωρίας αποτέλεσε ισχυρό σημείο κοινής αναφοράς. Τώρα, η ίδια υπόθεση μπορεί να γίνει μέτρο αμφισβήτησης της μεταξύ τους τότε αλληλεγγύης.

Η πολιτική ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ και η μάχη για το δεξιό ακροατήριο

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η μετατόπιση δημιουργεί πρόσθετη πολιτική ευκαιρία. Η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον στη γνωστή σύγκρουση Πολάκη – Γεωργιάδη, αλλά ανατροφοδοτείται από καταγγελίες προερχόμενες από τον χώρο της ευρύτερης Δεξιάς. Αυτό δεν αποδεικνύει τις καταγγελίες, αυξάνει, όμως, τη δημοσιότητά τους και δυσκολεύει την πολιτική περιχαράκωση της συζήτησης σε έναν ακόμη καβγά κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Το διακύβευμα ξεπερνά, άλλωστε, τις σχέσεις των πρωταγωνιστών. Αφορά και το ποιος μπορεί να εκφράσει πειστικότερα ένα δεξιό ακροατήριο που αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην παραταξιακή πίστη. Σε αυτό το κοινό, η επίκληση παλαιών κοινών αγώνων λειτουργεί ως ισχυρό επιχείρημα, αλλά μπορεί να μετατραπεί και σε κατηγορία εγκατάλειψης, εφόσον οι σημερινές συμμαχίες αλλάξουν τις χθεσινές πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Άλλωστε, γι’ αυτό και ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε σε συνέντευξή του ότι ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.

Η κλιμάκωση, λοιπόν, στη σύγκρουση Σαμαρά – Γεωργιάδη θα εξαρτηθεί από τις επιλογές Σαμαρά, την επιμονή Σαλμά και το εάν ο κ. Γεωργιάδης υλοποιήσει την προαναγγελία των αποκαλύψεων. Στο πολιτικό πεδίο, η Novartis έχει ήδη επανέλθει ως δοκιμασία σχέσεων και συμμαχιών, με αρκετό φορτίο για να βαθύνει ακόμη περισσότερο τη ρήξη ανάμεσα σε δύο άλλοτε στενούς συμμάχους.

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