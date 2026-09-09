Σε παραζάλη ο Σιακαντάρης μετά τον… χαμό: Τώρα μαζεύει (κάπως) την προτροπή σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ

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Σχεδόν μια ημέρα μετά την ανάρτησή του που… άναψε φωτιές – καθώς φαινόταν να προτρέπει τα κεντροαριστερά κόμματα στη χώρα να συμπήξουν κυβέρνηση με τη ΝΔ, προκειμένου να αποτραπούν στη Ελλάδα φαινόμενα όπως αυτό της νίκης της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία – Άνχαλτ στη Γερμανία – ο Γιώργος Σιακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα επανέρχεται και επιχειρεί να δώσει διευκρινίσεις για την ανάρτησή του.

Και ανακαλύπτει ξαφνικά ότι η Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη Γερμανια ή τη Γαλλία και άλλες χώρες, στις οποίες το πρόβλημα με την ακροδεξιά είναι έντονο. Η διάψευση πάντως δεν μπορεί να απαντήσει για το λόγο που έκανε τη χθεσινή ανιστόρητη και σχεδόν προβοκατόρικη ανάρτηση ο κ. Σιακαντάρης.

Συγκεκριμένα, αναφέρει τώρα ότι «η αναρτηση δεν είχε καμία σχέση με προτροπές προς ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσουν με τη ΝΔ. Στην Ελλάδα δεν ειμαστε -ευτυχως- εκεί που είναι η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά και η Βρετανία και ίσως και η Ολλανδία αργότερα. Επίσης τη γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου της ΝΔ την είχα γράψει πριν δύο ημέρες στα ΝΕΑ και σε πολλα προηγουμενα αρθρα. Η κυβερνηση αυτη πρεπει να ηττηθει και οχι να παραμεινει απο την πισω πορτα στην εξουσία».

Όσον αφορά στη Γερμανία, σημειώνει ότι «στο βιβλίο μου “Η σοσιαλδημοκρατία μετά τη σοσιαλδημοκρατία” είχα ολόκληρο κεφάλαιο για τα λάθη των σοσιαλδημοκρατων και των άλλων αστικών κομμάτων της Δεξιάς και του Κέντρου στην περίοδο της Βαιμαρης. Αυτα προτείνω να αποφύγουν τώρα. Εκείνοι που έχουν απόλυτο δίκιο είναι αυτοί που θεωρούν πως τέτοιες συνεργασίες ευνοούν την Ακροδεξιά. Έχουν δίκιο. Πότε ομως; Οταν, όπως έγραφα στο επόμενο βιβλίο μου για το “τι δημοκρατιες θα υπάρχουν το 2050”, κυβερνούν προς το συμφέρον του πλούτου και όχι των λαϊκών στρωμάτων. Τότε ναι τέτοιες συνεργασίες ενισχύουν την Ακροδεξιά».

Τέλος, ζητάει να «σταματήσει αυτό κάθε φορά που λέω κάτι να με ρωτάτε, αν συμφωνεί η ΕΛΑΣ και ο Τσιπρας. Στηρίζω με ολη μου τη ψυχη την προσπάθεια συνάντησης σε ένα νέο τοπίο σοσιαλδημοκρατων, αριστερών ριζοσπαστων και πράσινων, αλλά διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είμαι στο Ανώτατο όργανο της ΕΛΑΣ, για όσους δεν το ξέρουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν ενδιαφέρομαι αυτή να είναι η νικήτρια των επόμενων εκλογών, με σεβασμό πάντα στους αντιπάλους της από τα Αριστερά και τα κεντροαριστερα».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο Γ. Σιακαντάρης είχε γράψει: «Φανταστείτε να έμπαιναν στο διλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς η να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδρια τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τετοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγώγησουν τον Χίτλερ».

Η ανάρτηση αυτή είχε προκαλέσει σάλο, καθώς είχε ερμηνευτεί ως παραίνεση προς τα δύο κόμματα (ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ) να συνεργαστούν με τη ΝΔ σε ενδεχόμενη κυβέρνηση, προκειμένου να αποτραπεί η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα.

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