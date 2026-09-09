Τσίπρας: Το απόγευμα η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ με φόντο την κόντρα με την κυβέρνηση για την οικονομία και το πότε οι πολίτες ζούσαν καλύτερα

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Ξανά ανεβαίνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη για το β’ γύρο της παρουσίας της ΕΛ.Α.Σ. στην ΔΕΘ. Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος ο Αλέξης Τσίπρας στις 5 το απόγευμα παραχωρεί την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου προς τους δημοσιογράφους στο Βελλίδειο.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι βασικές εξαγγελίες της ΕΛ.Α.Σ., ιδιαίτερα όσες έχουν προκαλέσει συζητήσεις όπως η πατριωτική εισφορά, όπου ο πρώην πρωθυπουργός θα κληθεί να περιγράψει τη λογική και το μηχανισμό της.

Και βέβαια θα τεθούν και τα ζητήματα γύρω από την κοστολόγηση, όπου η κυβέρνηση εστίασε την επίθεσή της, και για τα οποία ήδη η Αμαλίας έχει ξεκαθαρίσει πως θα στείλει το δημοσιονομικό της πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο πετώντας το γάντι στην κυβέρνηση. Την καλεί να πράξει το ίδιο, ώστε οι συγκρίσεις να γίνονται στη βάση όμοιας μεθοδολογίας αξιολόγησης, πολλώ δε μάλλον που η κυβέρνηση νομοθέτησε την σύσταση του Συμβουλίου αυτού.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αναλόγως βέβαια και του τι θα ερωτηθεί, αναμένεται πως θα αναδείξει βασικές πτυχές του προγράμματός του, από τις οικονομικές εξαγγελίες (στήριξη σε υγεία και παιδεία, φορολογικές ελαφρύνσεις σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, στήριξη στους συνταξιούχους με τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, μείωση του ΦΠΑ στο 6%, κ.λπ.) ως τις εξαγγελίες για την Ανάπτυξη και την Παραγωγική Ανασυγκρότηση (Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης, νέα βιομηχανική πολιτική).

Σαφώς, αναμένεται πως θα κληθεί να απαντήσει και σε μια πλειάδα πολιτικών ζητημάτων που τεθούν, από τα ποσοστά και την προοπτική της ΕΛ.Α.Σ. τον εκλογικό στόχο και τις συνεργασίες, τον ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ, έως τις σχέσεις με το πρώην κόμμα του τον ΣΥΡΙΖΑ και το αν θα εντάξει στα ψηφοδέλτιά του βουλευτές που προέρχονται από αυτό και έχουν ανεξαρτητοποιηθεί αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν παραιτηθεί σύμφωνα με τους όρους που ο ίδιος έχει θέσει.

Στην αντεπίθεση με Φωτονιάτα, Κουτεντάκη και Κουφονικολάκου

Στο μεταξύ «μαίνεται» η σύγκρουση με την κυβέρνηση, η οποία επιχειρεί να πλήξει την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να ανακτήσει έδαφος στο πεδίο στο οποίο, σύμφωνα με αναλυτές και δημοσκόπους, εξακολουθεί να υστερεί, αυτό της πολιτικής αξιοπιστίας. Έτσι η ΝΔ «φουσκώνει» το κόστος του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. στα 13,5 δις ετησίως προκειμένου να καλλιεργήσει το φόβο ότι ο Τσίπρας θα ρίξει τη χώρα στα «βράχια», και πως είναι «ανεύθυνος», «λαοπλάνος» που «εξαπατά» τους πολίτες, κ.ο.κ.

Χθες η κόντρα μετατοπίστηκε στο πότε οι πολίτες ζούσαν καλύτερα, το 2019 όπως υποστηρίζουν ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛ.Α.Σ. ή το 2026 όπως υποστήριξε χθες ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με την υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού Ευγενία Φωτονιάτα να του απαντά με πίνακες και συγκριτικά στοιχεία, από πηγές όπως η Eurostat, η ΕλΣΤΑΤ, ο ΟΟΣΑ, η Τράπεζα της Ελλάδος, κ.ο.κ. για δείκτες που δείχνουν απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο την τελευταία 7ετία.

Επίσης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο τομεάρχης Οικονομικών, Φ. Κουτεντάκης (Ναυτεμπορική TV) έκανε λόγο για «ευχολόγια» και «αναπτυξιακή μεταφυσική»αντιγυρίζοντας το θέμα της αξιοπιστίας. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ως στόχους για το 2030 ανάπτυξη άνω του 2%, ανεργία χαμηλότερη από 6% και επενδύσεις πάνω από 20% του ΑΕΠ. Ωστόσο, το πολυετές δημοσιονομικό πρόγραμμα που έχει καταθέσει η ίδια η κυβέρνηση προβλέπει για το 2029 ανάπτυξη 1,3%, ανεργία 7,9% και επενδύσεις στο 18% του ΑΕΠ». Συνεπώς, είπε, η κυβέρνηση ανακοίνωσε στόχους αισθητά υψηλότερους από τις δικές της επίσημες προβλέψεις, χωρίς να εξηγεί από πού θα προκύψει η διαφορά: ποιες νέες επενδύσεις, ποια αύξηση της παραγωγικότητας και ποιες εξαγωγές θα επιτρέψουν αυτή την υπέρβαση, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. «Το γεγονός ότι ένας στόχος εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό δεν σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί με κάποιον μαγικό τρόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επίσης, η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου (Action 24), επικαλούμενη το εύρημα δημοσκοπήσεων που πολίτες απαντούν ότι ζούσαν καλύτερα το 2019, σημείωσε πως «οι Έλληνες βρίσκονται τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη με το μέσο ετήσιο ακαθάριστο μισθό να είναι 18.000 και στην Ευρώπη 40.000». Όσο για την ανεργία η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. υπενθύμισε ότι από το 2015 έως το 2019 δημιουργήθηκαν ακριβώς οι ίδιες νέες θέσεις εργασίας με όσες από το 2019 μέχρι σήμερα, ενώ υπογράμμισε ότι οι θέσεις που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια δεν είναι 600.000, όπως επαίρεται η κυβέρνηση, αλλά 400.000 με βάση τη Eurostat.

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