Νέο επεισόδιο στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Καναδά: Απαγόρευση εισαγωγών σε ποτά, μοτοσικλέτες και γαλακτοκομικά

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την απαγόρευση εισαγωγών σειράς καναδικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων αλκοολούχων ποτών, μοτοσικλετών και γαλακτοκομικών, με ισχύ από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση αυτή αποτελεί κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης, καθώς έπεται της επιβολής καναδικών αντιποίνων σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, ενώ η ένταση προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας USMCA και των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Ο Καναδάς επιδιώκει πλέον τη μείωση της εξάρτησής του από την αμερικανική αγορά, παρά το υψηλό κόστος που συνεπάγεται αυτή η αλλαγή πορείας για την οικονομία του.

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Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η εμπορική αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, με την Ουάσινγκτον να ανακοινώνει την απαγόρευση εισαγωγών μιας σειράς καναδικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων αλκοολούχα ποτά, μοτοσικλέτες και γαλακτοκομικά.

Τα νέα μέτρα αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις 29 Σεπτεμβρίου και δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου, λίγες ώρες μετά την εφαρμογή των νέων καναδικών αντιποίνων σε αμερικανικά προϊόντα.

Η απόφαση της Οτάβα αποτελεί απάντηση στους δασμούς ύψους 50% που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα σε καναδικά προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, μετά την αποτυχία διαδοχικών γύρων διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σκληραίνει η στάση του Καναδά

Η νέα αντιπαράθεση δοκιμάζει τις σχέσεις των δύο παραδοσιακών συμμάχων και δημιουργεί αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού (USMCA), η οποία διαδέχθηκε τη NAFTA και αποτελεί εδώ και δεκαετίες βασικό πυλώνα του εμπορίου στη Βόρεια Αμερική.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εμφανίστηκε αποφασισμένος να μειώσει την εξάρτηση της χώρας του από την αμερικανική αγορά.

«Έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να αλλάξουμε πορεία και να ευημερήσουμε», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube.

«Αυτή η αλλαγή πορείας θα έχει κόστος. Κάθε δράση έχει κόστος. Όμως δεν συγκρίνεται με το κόστος της αδράνειας», πρόσθεσε.

Ποια προϊόντα μπαίνουν στο στόχαστρο

Οι νέες αμερικανικές απαγορεύσεις φαίνεται να αφορούν μεγάλο μέρος των καναδικών αλκοολούχων προϊόντων. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μπύρες, κρασιά, ουίσκι, μπέρμπον, ρούμι, βότκα, βερμούτ, τεκίλα, μεσκάλ και μπράντι.

Οι περιορισμοί επεκτείνονται επίσης σε συγκεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, πρωτεΐνη ορού γάλακτος, διάφορα είδη μελάσας και μη αλκοολούχα μπύρα.

Παράλληλα, ορισμένα τυροκομικά προϊόντα προστέθηκαν στον κατάλογο των αγαθών που υπόκεινται σε δασμό 50%, χωρίς να απαγορεύεται η εισαγωγή τους.

Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνονται προϊόντα από χαρτί, αλουμίνιο και ξυλεία, καθώς και έπιπλα, είδη φωτισμού και άλλα προϊόντα.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εξακολουθεί να ισχύει και η απειλή του Τραμπ για αύξηση των δασμών στα καναδικά αυτοκίνητα από 25% σε 50% από την 1η Ιανουαρίου.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ είχε συνομιλίες με τον Καναδό υπουργό που είναι αρμόδιος για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, Ντόμινικ ΛεΜπλαν, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να συνεχίσουν τις επαφές τις επόμενες ημέρες.

Τα καναδικά αντίποινα

Τα μέτρα της Οτάβα, τα οποία προηγήθηκαν της νέας αμερικανικής αντίδρασης, αφορούν αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων.

Οι καναδικοί δασμοί κυμαίνονται από 15% έως 50% και επιβαρύνουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από χάλυβα και έπιπλα έως ρούχα και ηλεκτρονικά είδη.

Η καναδική κυβέρνηση εκτιμά ότι τα μέτρα μπορούν να ασκήσουν οικονομική και πολιτική πίεση στην Ουάσινγκτον, καθώς πλήττουν μεταξύ άλλων κλάδους σε πολιτείες με σημαντικό βιομηχανικό βάρος, όπως το Μίσιγκαν και το Οχάιο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Αναλυτές, ωστόσο, προειδοποιούν για τον κίνδυνο ενός φαύλου κύκλου αντιποίνων. «Αυτό που μας ανησυχεί είναι μια κλιμακούμενη σπείρα», δήλωσε ο Μάικλ Χάρβεϊ, επικεφαλής της Canadian Agri-Food Trade Alliance.

Στο στόχαστρο του Τραμπ και καναδικές εταιρείες

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις του κατά του Καναδά μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η καναδική εταιρεία κατασκευής ιδιωτικών αεροσκαφών Bombardier δεν θα μπορεί να πουλά αεροσκάφη στις ΗΠΑ, εάν δεν ξεκινήσει παραγωγή εντός αμερικανικού εδάφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης επαναφέρει την ιδέα του Καναδά ως «51ης πολιτείας» των ΗΠΑ, ενώ σε ανάρτησή του δημοσίευσε χάρτη της Βόρειας Αμερικής με τις ΗΠΑ να εμφανίζονται να καλύπτουν και τον Καναδά και το Μεξικό.

Παράλληλα, έδωσε εντολή στην αρμόδια αμερικανική υπηρεσία για τις κρατικές προμήθειες να συνεργαστεί με τον εμπορικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, προκειμένου να αφαιρεθούν καναδικά προϊόντα από τους σχετικούς καταλόγους προμηθειών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, έως ότου, όπως ανέφερε, αποκατασταθεί «πλήρης και δίκαιη αμοιβαιότητα».

Επιπτώσεις σε εμπόριο και επενδύσεις

Οι δασμοί που επέβαλε η Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα αφορούν μεταξύ άλλων κρασί, έπιπλα, γαλακτοκομικά, τσιμέντο, ρούχα, εξοπλισμό αλιείας και είδη χόκεϊ.

Συνολικά, καλύπτουν προϊόντα αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 5% των καναδικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Η ιαπωνική ζυθοποιία Sapporo εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο να μεταφέρει στις ΗΠΑ μέρος της παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών που σήμερα πραγματοποιείται στον Καναδά, εξαιτίας των αυξημένων εμπορικών κινδύνων.

Ο Καναδάς εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αμερικανική αγορά, καθώς σχεδόν το 68% των συνολικών εξαγωγών του κατευθύνθηκε φέτος στις ΗΠΑ.

Περίπου το 80% αυτών των προϊόντων διακινείται χωρίς δασμούς χάρη στις προβλέψεις της USMCA.

Η αβεβαιότητα για το μέλλον της συμφωνίας έχει ήδη ενισχύσει τους προβληματισμούς για τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη στον Καναδά, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε εμπορική αντιπαράθεση με μια οικονομία περίπου 13 φορές μεγαλύτερη.

Η πολιτική διάσταση

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, ο Μαρκ Κάρνεϊ εξακολουθεί να απολαμβάνει υψηλή δημοτικότητα στο εσωτερικό της χώρας. Πρόσφατη δημοσκόπηση της Angus Reid έδειξε ότι η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησής του αυξήθηκε κατά 11 μονάδες, φτάνοντας το 62%.

Στις ΗΠΑ, αντίθετα, μόλις ένας στους πέντε πολίτες δήλωσε ότι εγκρίνει τους δασμούς του Τραμπ στα καναδικά προϊόντα, σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη προειδοποιήσει ότι από την 1η Ιανουαρίου οι δασμοί σε αυτοκίνητα, φορτηγά και ανταλλακτικά από τον Καναδά μπορεί να αυξηθούν στο 50%, ενώ έχει προχωρήσει και σε συμβολικές κινήσεις, όπως η μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε «Lake America».

Η εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών εξελίσσεται πλέον σε μία από τις σοβαρότερες δοκιμασίες των οικονομικών και πολιτικών τους σχέσεων των τελευταίων δεκαετιών.

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