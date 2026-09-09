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09.09.2026 07:27

Πανηγυρισμοί Τραμπ για της νίκη της AfD: Ουάου, πραγματικά μεγάλη βραδιά – Make Germany Great Again!

09.09.2026 07:27
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Δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του για τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Κυριακής (6/9) στο ομόσπονδο κρατίδιο Σαξονία-Άνχαλτ της Γερμανίας ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε λόγο για «αληθινά μεγάλη βραδιά» γι’ αυτό που αποκάλεσε «λαϊκιστικό κόμμα», χωρίς πάντως να αναφέρει τον επίσημο τίτλο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

«Ουάου! Το Λαϊκιστικό Κόμμα στη Γερμανία μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους σιχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο, και δεν θα το ανεχτούν πλέον! MGGA», ανέφερε ο Ντόναλντ μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

Αυτό το τελευταίο ακρώνυμο προσαρμόζει το δικό του βασικό προεκλογικό σύνθημα στην περίσταση, «Make Germany Great Again» («ας ξαναδώσουμε στη Γερμανία το μεγαλείο της»).

Τη θριαμβευτική νίκη της AfD εξήραν ήδη αρκετές μορφές της πολιτικής σφαίρας του Ντόναλντ Τραμπ, από πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία ως τον Ίλον Μασκ.

Ο πολυδισεκατομμυριούχος, υποστηρικτής της AfD εδώ και καιρό, ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν την AfD, που κατ’ αυτόν «δεν είναι» ακροδεξιά, σχολιάζοντας στα γερμανικά «Gut gemacht!» («καλά τα καταφέρατε») σε ανάρτηση της Αλίς Βάιντελ, συμπροέδρου της παράταξης.

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