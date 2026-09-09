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09.09.2026 07:54

Νέα βίντεο από την πτώση του Phantom: Η στιγμή που πέφτει φλεγόμενο και εκρήγνυται – Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες

09.09.2026 07:54
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Δύο νέα βίντεο, όπου έχει καταγράφει η στιγμή που το φλεγόμενο μαχητικό αεροσκάφος F-4E Phnatom πέφτει και εκρήγνυται στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026 ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που δημοσίευσε το Star, κομμάτια από το μαχητικό αεροσκάφος, που έχουν πάρει φωτιά, πέφτουν στο έδαφος, και ακολουθεί μεγάλη έκρηξη.

Διαφορετική οπτική γωνία παρουσιάζει ένα άλλο βίντεο από μία επιχείρηση. Σε αυτό το οπτικό υλικό απεικονίζεται η συντριβή και η έκρηξη του Phantom πίσω από δέντρα. Ταυτόχρονα, ένας αυτόπτης μάρτυρας ακούγεται να λέει: «πω ρε π@@@τη, τρέχα. Πω ρε π@@@τη έπεσε αεροπλάνο».

Κάποιος άλλος φωνάζει «ρε συ να καλέσουμε το 100. Γρήγορα, γρήγορα». Στη συνέχεια ουρλιάζει «ρε προσέξτε μην πάτε κοντά ρε, αφού έγινε έκρηξη», ενώ αναρωτιέται αν οι πιλότοι προλάβανε να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος. Επιχείρησαν να πλησιάσουν για να τσεκάρουν την κατάσταση των πιλότων αλλά κινδύνεψαν λόγω της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη συντριβή και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες δύο ανθρώπων που είδαν το τραγικό περιστατικό με τα ίδια τους μάτια. «Ενώ το ακούγαμε το αεροπλάνο, ξαφνικά άλλαξε ο ήχος και έγινε σαν ένα σφύριγμα», είπε ένας άνδρας. Μια γυναίκα τόνισε πως «μας έσωσαν πραγματικά. Αν είχαν προσπαθήσει να σώσουν τις ζωές τους νωρίτερα, θα είχαν πέσει πάνω στον οικισμό και θα είχαν χαθεί χιλιάδες ζωές».

Αναβλήθηκαν οι κηδείες των δύο πιλότων

Την ίδια στιγμή, αναβλήθηκαν χθες (8/9) οι κηδείες των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom, Δημήτρη Πέτρου και Ιωάννη Μπλέσια.

Αυτό κρίθηκε σκόπιμο καθώς υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες στη διαδικασία της ταυτοποίησης των δύο χειριστών που βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Οι κηδείες των δύο πιλότων θα πραγματοποιηθούν αμέσως μόλις κλείσει και τυπικά ο κύκλος των ταυτοποιήσεων.

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