Μαρία Κανελλοπούλου: Νέα ανάρτηση μετά την περιπέτεια υγείας – «Δεν απαντώ από ανημπόρια»

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Νέα ανάρτηση έκανε η Μαρία Κανελλοπούλου μετά τις ανησυχίες που προκάλεσαν τις τελευταίες ημέρες οι πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Μέσω του προσωπικού της προφίλ στο Facebook, η ηθοποιός θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς όλους εκείνους που έκτοτε, επικοινωνούν μαζί της, στέλνοντάς της μηνύματα συμπαράστασης, ενώ εξήγησε πως αν δεν απαντά, δεν είναι από αγένεια αλλά από «ανημπόρια».

«Συγγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματά σας… Που δεν απαντώ στις κλήσεις σας… Δεν είναι από αγένεια. Είναι από ανημπόρια… Και πάλι ευχαριστώ…» έγραψε χαρακτηριστικά

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