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04.09.2026 14:16

Μαρία Κανελλοπούλου: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο» – Η ανάρτηση της ηθοποιού που ανησύχησε τους θαυμαστές της

04.09.2026 14:16
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Ανησυχία στους θαυμαστές της προκάλεσε μια ανάρτηση που έκανε η Μαρία Κανελλοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

«Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο» έγραψε συγκεκριμένα, η ηθοποιός, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δυσκολία που ενδεχομένως αντιμετωπίζει.

Λίγες ώρες αργότερα, ο μουσικός Βαγγέλης Γέττος, σε δική του ανάρτηση, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην ηθοποιό για μια δοκιμασία που -όπως αναφέρει- βιώνει αυτή την περίοδο, ξεκαθαρίζοντας ότι η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει» έγραψε χαρακτηριστικά.

Μήνυμα στήριξης προς στην ηθοποιό θέλησε να στείλει και ηθοποιός Μάρκος Γέττος ο οποίος με δική του ανάρτηση θέλσησε να εκφράσει δημοσίως την ελπίδα του ότι η όποια δυσκολία θα ξεπεραστεί.

«Κυρία Μαρία μας, Μαρία όλων μας. Δύναμη και κουράγιο κι όλα θα γίνουν. Άλλωστε το τι σημαίνει δύναμη, μας το έχετε διδάξει χρόνια τώρα» σημείωσε.

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