Ο Κύκλος με την Κιμωλία | Μικρός Νότος

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Ο κύκλος με την κιμωλία του Μπέρτολτ Μπρεχτ έρχεται στη Κεντρική Σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης από τον Οκτώβριο του 2026

Για θεατές από 6 ετών και άνω – Το 2026 συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον θάνατο του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ενός από τους μεγαλύτερους & επιδραστικότερους δραματουργούς, σκηνοθέτες & ποιητές του 20ου αιώνα.

Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος παρουσιάζει το έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Ο κύκλος με την κιμωλία», σε μια νέα θεατρική διασκευή για θεατές από 6 ετών, σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογλου & πρωτότυπη μουσική του Ιάσονα Καφετζή. Στην παράσταση ακούγεται το τραγούδι “AKOY MANA” των ACTIVE MEMBER.

Με αλήθεια, χιούμορ και αυθεντικότητα που θυμίζει αυθόρμητα παιχνίδια σε ανοιχτό τοπίο, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος φέρνει στην κεντρική σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης αυτή την τρυφερή, βαθιά ανθρώπινη ιστορία για το μοίρασμα, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, για την εξουσία και τον πόλεμο, για τη μητρότητα και τη σύνδεση.

«Ο κύκλος με την κιμωλία» είναι μία ιστορία που συνδέει τα πρόσωπα με τον τόπο και τα σύνορά του, την ιστορία, τις ρίζες και τα όνειρα των ανθρώπων που έζησαν εκεί.

Η Γκρούσα, η ηρωίδα του Μπρεχτ, είναι ένας από τους πιο ανθρώπινους χαρακτήρες στο παγκόσμιο θέατρο, μία απλή κοπέλα που γίνεται ηρωίδα μέσα από την καλοσύνη της και όχι από την εξουσία ή τη δύναμή της.

Το έργο συνομιλεί απευθείας με το παιδικό και το νεανικό κοινό καθώς διερευνά πανανθρώπινες αξίες, συγκρούσεις, διλήμματα και συντονίζεται με την έμφυτη τάση του παιδιού για καλοσύνη, δικαιοσύνη, ανιδιοτέλεια, αλήθεια.

Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος επιμένει στη δύναμη που έχει η απλή, αφηγηματική γλώσσα των παιδιών, η καθάρια παιδική ματιά, που βασίζονται στο Θέατρο στην Εκπαίδευση (TiE).

Τη νέα θεατρική διασκευή του έργου του Μπέρτολτ Μπρεχτ δημιούργησαν η Φλώρα Σπύρου, φιλόλογος / εκπαιδευτικός θεάτρου και η Χρύσα Διαμαντοπούλου, καλλιτεχνική διευθύντρια της θεατρικής ομάδας Μικρός Νότος, η οποία συνυπογράφει τη σκηνοθεσία με τον καταξιωμένο δημιουργό Κώστα Φιλίππογλου.

Μιλώντας για την προσέγγισή του, ο σκηνοθέτης Κώστας Φιλίππογλου εξηγεί ότι βασίστηκε στη γλώσσα του σωματικού θεάτρου, όπου οι ηθοποιοί μεταμορφώνονται απρόσμενα, παίζουν πολλαπλούς ρόλους, επικοινωνούν με χιούμορ με το κοινό.

«Δεν ενσαρκώνουν μόνο χαρακτήρες, αλλά και τις ίδιες τις καταστάσεις, τα τοπία, τα συναισθήματα και τις δυναμικές που διέπουν την ιστορία. Δημιουργούν με τα σώματά τους εικόνες και με τη χρήση προβολών βίντεο, η αφήγηση γεννιέται μπροστά στα μάτια του θεατή, ως μία συνεχής, συλλογική πράξη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ

Το 2026 συμπληρώνονται 70 χρόνια από τον θάνατο του σπουδαίου δραματουργού, σκηνοθέτη και ποιητή του 20ου αιώνα, Μπέρτολτ Μπρεχτ.

Καινοτόμος του θεάτρου, επαναπροσδιόρισε τη σχέση και την εμπλοκή του θεατή κατά τη διάρκεια της παράστασης, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή.

Το βίωμα και ο αναστοχασμός βρίσκονται στο επίκεντρο της φιλοσοφίας και της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Τα έργα του επιδιώκουν την κατανόηση του εαυτού και του κόσμου που μας περιβάλλει, τη διαμόρφωση μιας προσωπικής στάσης και την κοινωνική αλλαγή. Είναι ακριβώς αυτή η διάσταση που δίνει στο θέατρο του Μπρεχτ χαρακτήρα ψυχαγωγικό και παιδαγωγικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ

Εδώ και 14 χρόνια η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί παραστάσεις που βασίζονται στις Αρχές του Εκπαιδευτικού Δράματος και αντλούν έμπνευση από την ανεξάντλητη δεξαμενή της παράδοσης, από λαϊκά παραμύθια αλλά και σύγχρονα κείμενα.

Στη θεατρικότητα του έργου του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Ο Καυκασιανός κύκλος με την κιμωλία», στις ρίζες του, που απλώνονται σε παραδόσεις, μύθους και αφηγήσεις, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος συνάντησε ποιότητες ταιριαστές με την αισθητική και τις παιδοκεντρικές αξίες της.

Η παράσταση αυτή, όπως όλες μέχρι σήμερα, περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική και ουσιαστική διάδραση και επικοινωνία με το παιδικό και νεανικό κοινό.

Η παιδαγωγική προσέγγιση που επιλέγει η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος στο θέατρο για παιδιά έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μια βαθιά σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς και τα παιδιά.

Έχει φέρει την ομάδα σε θεατρικές σκηνές, σε σχολεία της Αθήνας, σε περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και τις παραστάσεις της να προτείνονται για βραβεία και να αναγνωρίζονται, μεταξύ άλλων και από την Ένωση Ελλήνων κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας Μπέρτολτ Μπρεχτ

Θεατρικήδιασκευή για παιδιά Φλώρα Σπύρου & Χρύσα Διαμαντοπούλου

Σκηνοθεσία Κώστας Φιλίππογλου

Συνεργάτις σκηνοθέτις Χρύσα Διαμαντοπούλου Επιστημονικός συνεργάτης: Μανώλης Σειραγάκης

Επιστημονικός συνεργάτης: Πρωτότυπη μουσική Ιάσονας Καφετζής Ενδυματολόγος/Σκηνογράφος: Δήμητρα Λιάκουρα

Ηθοποιοί Νίκος Αξιώτης, Έλενα Αρβανίτη, Δημήτρης Γιαννής, Έλσα Λουμπαρδιά, Λίνα Μουμτζή, Άρης Μπαταγιάννης

Στίχοι τραγουδιών Τίνα Γιωτοπούλου Σχεδιασμός φωτισμού Αποστόλης Τσατσάκος Video art & design: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Σχεδιασμός φωτισμού Video art & design: Φωτογραφίες παράστασης Τάσος Βρεττός Φωτογραφίες προβών Βαγγέλης Ευαγγελίου

Φωτογραφίες προβών Κατασκευή/Διδασκαλία κούκλας Στάθης Μαρκόπουλος Εκτέλεση παραγωγής/ Βοηθός Σκηνοθετών Μάιρα Ξύδη

Εκτέλεση παραγωγής/ Βοηθός Σκηνοθετών Υπεύθυνη επικοινωνίας Ευαγγελία Σκρομπόλα Νομική Σύμβουλος Γαλάτεια Καπελλάκου

Νομική Σύμβουλος Εικαστικό αφίσας / Βοηθός σκηνογράφου Μελίνα Χατζηγεωργίου Σχεδιασμός αφίσας LostyDesign

Σχεδιασμός αφίσας Οργάνωση σχολικών επισκέψεων: Τέχνες και Παιδί

Καλλιτεχνική επιμέλεια/Οργάνωση παραγωγής Χρύσα Διαμαντοπούλου

Παραγωγή Θεατρική Ομάδα ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ

Ευχαριστούμε τον Στέλιο Ελληνιάδη για την πολύτιμη βοήθειά του

Ευχαριστούμε τους ACTIVE MEMBER για την ευγενή παραχώρηση του τραγουδιού “AKOY MANA”.

Χορηγός οπτικού υλικού: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ / Κάθε Κυριακή στις 11.30πμ & καθημερινές για σχολεία

Τηλέφωνα για σχολεία & συλλόγους: 211 11 80 889, 694 8727275, [email protected] (Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 15.00)