«Διαλέγω εσένα»: Συναυλία για καλό σκοπό στο Κατράκειο Θέατρο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 στις 19:30

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Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30, το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας φιλοξενεί τη φιλανθρωπική συναυλία «Διαλέγω Εσένα», μια μεγάλη μουσική βραδιά με μέρος των εσόδων να διατίθεται στα Παιδικά Χωριά SOS.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και φέρνει στη σκηνή περισσότερους από 30 καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ηθοποιούς, μαζί με δύο χορωδίες, για έναν κοινό σκοπό.

Ένα πιάνο. Ένα τσέλο.

Πολλές φωνές.

Ένας σκοπός.

H βραδιά θα περιλαμβάνει απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα , ώστε το μήνυμα, και οι στιγμές της συναυλίας να είναι προσβάσιμα σε κωφούς και βαρήκοους συνανθρώπους μας. Γιατί η συμπερίληψη είναι στάση. Είναι τρόπος να κοιτάζουμε τον κόσμο. Είναι η απόφαση να πούμε πως κανείς δεν περισσεύει από μια βραδιά που εμπνεύστηκε για να ενώσει.

Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο και ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, θα συνοδεύουν τους καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν, σε ένα άμεσο και βαθιά ανθρώπινο μουσικό περιβάλλον.

Την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Χρήστος Αδαμάκης, ο οποίος έχει την επιμέλεια και υπογράφει επίσης τα κείμενα και τους στίχους του τραγουδιού «Διαλέγω Εσένα», σε μουσική Δημήτρη Αϊβαλιώτη, από το οποίο πήρε τον τίτλο της η συναυλία.



Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Χριστίνα Αθηνέλη, Γιάννης Απέργης, Γκέλυ Αυγερινοπούλου, Μάγδα Βαρούχα, Νίκος Βουρλιώτης, Γιαγκίνηδες, Ζέτα Δούκα, Γιώργος Ζάμπας, Αγγελική Ηλιάδη, Ηρώ, Ελένη Καρακάση, Μιχάλης Κονιτόπουλος, Θοδωρής Κοτονιάς, Εύη Κουλκουβίνη, Γιάννης Κρητικός, Κυριάκος Κυανός, Έλενα Λεώνη, Νίνα Λοτσάρη, Ρένια Λουιζίδου, Δήμος Μπέκε, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, Σοφία Πανάγου, Δημήτρης Παπάζογλου, Άντζυ Σαμίου, Γρηγόρης Σαμόλης, Χρήστος Σαντικάι, Εβίτα Σερέτη, Βύρων Τσουράπης, Φειδίας, Evelyn Assouad, Ody Icons και η Ilenia Williams.

Συμμετέχουν επίσης η Παιδική Χορωδία «Con Anima» καθώς και η Ιστορική Χορωδία Νίκαιας.

Συντελεστές

Οργάνωση Παραγωγής: Χρήστος Αδαμάκης

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ειρήνη Μπουρλέσα

Styling & Art Direction: Teo Theodoropoulos

Cinematographer: Φραγκίσκος Κουλουράς

Ηχητική Κάλυψη & Φώτα: Live2 Entertainment

Artwork: Αντώνης Γλυκός

Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας: Μανουέλλα Καγιοπούλου, Έλενα Τσαρσιταλίδη

Προπώληση εισιτηρίων μέσω more: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/dialegoesena

Official Teaser: https://youtube.com/shorts/Tq91MR-Hu-c?si=JxanCkeSFXhPQmZh

Official Website: https://codegraph.gr/el/dialego-esena