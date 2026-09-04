Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μιας νίκης της AfD στη Σαξωνία-Άνχαλτ – Η Ρωσία και η Άμυνα

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Αν η άκρα δεξιά καταλάβει την εξουσία στην Σαξωνία-Ανχαλτ της ανατολικής Γερμανίας μετά τις τοπικές εκλογές της Κυριακής, οι επιπτώσεις στην πολιτική ασφαλείας και άμυνας μπορεί να είναι πραγματικές σύμφωνα με τους ειδικούς που αναφέρονται στις ακραίες θέσεις του κόμματος και την φιλορωσική του γραμμή.

Οι επιπτώσεις στην αντιμετώπιση των άκρων

Σε περίπτωση εκλογικής νίκης, η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) της Σαξωνίας-Ανχαλτ έχει δεσμευθεί να μεταρρυθμίσει εκ βάθρων τον τοπικό βραχίονα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος (BfV), δηλαδή την Υπηρεσία Εσωτερικών Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας, έως και να την καταργήσει.

Η BfV παρακολουθεί τις κινήσεις των εξτρεμιστικών στοιχείων στην αριστερά, στην δεξιά, το ισλάμ... και το 2023 χαρακτήρισε την τοπική οργάνωση της AfD ακροδεξιά οργάνωση. Ο χαρακτηρισμός επεκτάθηκε στην συνέχεια για να καλύψει ολόκληρο το κόμμα σε εθνικό επίπεδο.

Το ακροδεξιό κόμμα κατηγορεί την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος για ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική με στόχο την αποδυνάμωσή του απέναντι στα μεγάλα παραδοσιακά κόμματα που μοιράζονται στην εξουσία από το 1945.

Αν βρεθεί στην εξουσία, η Εναλλακτική για την Γερμανία στην Σαξωνία-Ανχαλτ θα έχει σημαντικό περιθώριο ελιγμών για να επηρεάσει το έργο της τοπικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος, κατά κύριο λόγο αντικαθιστώντας την ηγεσία της και αναδιαρθρώνοντας την δομή της.

Θα μπορούσε επίσης να ανακατευθύνει την υπηρεσία επικεντρώνοντας στους πολιτικούς αντιπάλους της AfD στην αριστερά.

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα στην εξουσία της Σαξωνίας-Ανχαλτ θα μπορούσε επίσης να τροποποιήσει τις προτεραιότητες της αστυνομίας επικεντρώνοντας στους αλλοδαπούς πληθυσμούς.

Η AfD, η Ρωσία και οι επιπτώσεις στην Αμυνα

Ο βουλευτής Κονσταντίν φον Νοτς, αντιπρόεδρος της επιτροπής κοινοβουλευτικού ελέγχου των υπηρεσιών Πληροφοριών, προειδοποιεί εδώ και μήνες για το ενδεχόμενο διαρροής από την AfD πληροφοριών προς την Μόσχα και μάλιστα σε μία συγκυρία διαδοχικών πράξεων σαμποτάζ ή πραγματικών επιθέσεων κατά της Γερμανίας που αποδίδονται στο Κρεμλίνο.

Και μία φιλορωσική τοπική κυβέρνηση στην περιοχή της πρώην κομμουνιστικής Γερμανίας μπορεί να διογκώσει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα.

«Εξτρεμιστές της δεξιάς που διατηρούν στενούς δεσμούς με δικτατορικά καθεστώτα στον κόσμο, με πρώτη την Ρωσία, θα μπορούσαν να βρεθούν σε θέσεις ευθύνης με πρόσβαση σε πληροφορίες και βάσεις δεδομένων εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο Κονσταντίν φον Νοτς

Ο Wolfgang Merkel, αναλυτής στο Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών του Βερολίνου (WZB), θεωρεί «απίθανο» η AfD να μοιραστεί απόρρητες πληροφορίες με την Μόσχα, διότι κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «εσχάτη προδοσία».

Η Σαξωνία-Ανχαλτ φιλοξενεί βάσεις και εκπαιδευτικά κέντρα του γερμανικού στρατού και ο υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει εκφράσει φόβους για το ενδεχόμενο η Εναλλακτική για την Γερμανία να βάλει χέρι σε πληροφορίες που αφορούν αυτές τις εγκαταστάσεις την στιγμή που η Γερμανία ενισχύει την άμυνά της για να ισοφαρίσει την αμερικανική αποχώρηση και να αντιμετωπίσει την ρωσική απειλή.

Ζήτησε λοιπόν να περιοριστεί η πρόσβαση τυχόν μελλοντικών τοπικών υπουργών του AfD σε ευαίσθητες πληροφορίες. «Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά σε ποιον μπορούμε να χορηγήσουμε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες», δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild. «Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε διότι διακυβεύεται η ασφάλεια της χώρας μας».

Ο Πιστόριους χαρακτήρισε αναμφισβήτητη την εγγύτητα ορισμένων στελεχών της AfD με τον Πούτιν.

Η κυβέρνηση μπορεί να αντιταχθεί στα σχέδια της AfD;

Αν ένα ομόσπονδο γερμανικό κράτος αρνηθεί να συμμορφωθεί με τον ομοσπονδιακό νόμο, το άρθρο 37 του γερμανικού Συντάγματος ορίζει μέτρα που μπορεί να λάβει το Βερολίνο.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δύναται, με την σύμφωνη γνώμη της Ανω Βουλής (Bundesrat), η οποία εκπροσωπεί τα ομόσπονδα κράτη (Länder), να ζητήσει από μία περιφέρεια «να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της».

Αν ένα κρατίδιο αρνηθεί επανειλημμένα να συμμορφωθεί με το ομοσπονδιακό δίκαιο, το Βερολίνο δύναται θεωρητικά να ορίσει επίτροπο επιφορτισμένο με την επιβολή του νόμου, ανακτώντας ορισμένες αρμοδιότητες και βάζοντας στο περιθώριο τοπικούς υπουργούς.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Luca Manns του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, σε περίπτωση σύγκρουσης, η Σαξωνία-Ανχαλτ και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κατέληγαν ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ιδίως αν η AfD επεδίωκε να καταργήσει την Υπηρεσία Εσωτερικών Πληροφοριών.

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