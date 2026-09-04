Μυρίζουν διαφορετικά οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν; – Η αλήθεια πίσω από τη «οσμή του ηλικιωμένου»

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Οι επιστήμονες λένε ότι καθώς μεγαλώνουμε μυρίζουμε διαφορετικά και αυτό είναι ένα από τα λιγότερα συζητήσιμα θέματα για τους απλούς ανθρώπους. Για τους ειδικούς, όμως, είναι απλώς βιολογία. Πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία που εξελίσσεται με τον ίδιο τρόπο που ψηλώνουμε και αργότερα γκριζάρουν μαλλιά μας.

«Κάθε άτομο στον πλανήτη περνάει από αυτές τις ίδιες μεταβάσεις», εξηγεί η Δρ. Ρόγια Τζαβίντ, δερματολόγος στο Μοντερέι της Καλιφόρνια.

Η οσμή αυτή, που οι άνθρωποι μερικές φορές αποκαλούν «μυρωδιά του ηλικιωμένου» προέρχεται από μια χημική ένωση που ονομάζεται 2-εννενάλη (2-nonenal), που παράγεται όταν ορισμένα έλαια του δέρματος οξειδώνονται και διασπώνται, όπως εξηγεί η Δρ. Τζαβίντ.

Είναι μια φυσιολογική και αναπόφευκτη αλλαγή

«Το δέρμα μας είναι επικαλυμμένο με ένα λεπτό στρώμα φυσικών ελαίων που ονομάζονται λιπίδια του δέρματος. Διατηρούν το δέρμα απαλό, αδιάβροχο και προστατευμένο», λέει η ίδια. Αυτά τα λιπίδια αποτελούνται από λιπαρά οξέα και καθώς μεγαλώνουμε, η σύνθεσή τους αλλάζει. Ταυτόχρονα, η ικανότητα του δέρματος να καταπολεμά την καθημερινή φθορά επιβραδύνεται. Τα έλαια είναι πιο εκτεθειμένα και όταν διασπώνται μέσω οξείδωσης, απελευθερώνουν 2-εννεάλη.

«Είναι απλώς ένα φυσικό υποπροϊόν της γήρανσης του δέρματος – όχι βρωμιά, ούτε κακή υγιεινή», λέει η Δρ. Τζαβίντ και συνεχίζει: «Είναι απλώς λάδι που αλλάζει αθόρυβα με την πάροδο του χρόνου, με τον ίδιο τρόπο που αλλάζει το μέταλλο όταν εκτίθεται στον αέρα».

Τα επίπεδα της ουσίας αυτής ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη γιατί κάποιοι αναπτύσσουν πιο έντονο άρωμα από άλλους», λέει η δερματολόγος: «Αν και η σύνθεση του δέρματος ενός ατόμου, η γενετική, το μικροβίωμα του δέρματος, οι πρακτικές υγιεινής, η ένδυση, η υγεία και το περιβάλλον μπορεί να παίζουν ρόλο τόσο στην ποσότητα της 2-εννενάλης που παράγεται όσο και στην ποσότητα που παραμένει στο δέρμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πότε συμβαίνει αυτή η αλλαγή

Οι ειδικοί λένε ότι η «μυρωδιά ηλικιωμένου» μπορεί να εμφανιστεί πολύ νωρίτερα από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Μια ιαπωνική μελέτη του 2001 εξέτασε το δέρμα ατόμων ηλικίας μεταξύ 26 και 75 ετών και ανίχνευσε 2-εννεάλη από την ηλικία των 40 ετών.

Αλλά ο Δρ. Arshad Rather, σύμβουλος γεροντολόγος και γενικός ιατρός στην κλινική Medical Express στο Λονδίνο, λέει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι ξυπνούν ξαφνικά με μια νέα οσμή που είναι αισθητή.

«Έρευνες δείχνουν ότι η 2-εννεάλη αυξάνεται σταδιακά όσο μεγαλώνετε, ιδιαίτερα μετά τη μέση ηλικία. Δεν πρόκειται για έναν διακόπτη που γυρίζει στα 40, αλλά περισσότερο για έναν δείκτη που ανεβαίνει αργά», λέει ο Rather.

Κάθε ηλικία έχει την οσμή της

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης οσμής που σχετίζεται με την ηλικία δεν είναι μοναδική για τους ηλικιωμένους. Στην πραγματικότητα, κάθε ηλικιακή ομάδα έχει τις δικές της μυρωδιές, προς το καλύτερο ή το χειρότερο.

«Κάθε στάδιο της ζωής έχει το δικό του χαρακτηριστικό άρωμα», λέει η Δρ. Τζαβίντ. «Τα μωρά μυρίζουν γλυκά και γαλακτώδη επειδή οι οσφρητικοί αδένες τους δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα. Η εφηβεία ενεργοποιεί αυτόν τον διακόπτη και ξαφνικά οι ορμόνες προκαλούν μια πιο δυνατή, πιο έντονη μυρωδιά στους εφήβους. Η ενηλικίωση έχει μια πιο σταθερή μυρωδιά που συνδέεται με τον ιδρώτα και την καθημερινή ζωή. Και αυτές οι αλλαγές στα φυσικά έλαια του δέρματος δίνουν στους ανθρώπους μια διαφορετική μυρωδιά αργότερα».

Σύμφωνα με τη Δρ. Τζαβίντ οποιαδήποτε αρνητικά συναισθήματα έχουν οι άνθρωποι απέναντι στην «μυρωδιά των ηλικιωμένων» είναι στην πραγματικότητα πρόβλημα αντίληψης και όχι πρόβλημα πραγματικότητας.

Πηγή: theguardian.com

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