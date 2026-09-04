search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 17:26
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2026 16:02

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου – Το ντίζελ σε ιστορικό υψηλό, στα 5,85 δολάρια το γαλόνι

04.09.2026 16:02
oil_3

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το πετρέλαιο ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται στα φορτηγά και τα τρακτέρ, στις ΗΠΑ, έφτασε σήμερα στο ιστορικό υψηλό των 5,85 δολαρίων ανά γαλόνι (3,8 λίτρα), σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτων που αποτελούν σημείο αναφοράς.

Το προηγούμενο ρεκόρ καταγράφηκε το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι τιμές ενέργειας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει μπλοκάροντας τα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για τη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Στα αμερικανικά βενζινάδικα, η τιμή βενζίνης αυξήθηκε επίσης ξανά πρόσφατα, με μέσο όρο τιμής 4,15 δολάρια ανά γαλόνι.

Αυτή εξακολουθεί να είναι κάτω από το ρεκόρ για αυτήν την κατηγορία των 5,05 δολαρίων που διαμορφώιθηκε το 2022, σύμφωνα με την Ένωση.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μη δημοφιλής στους Αμερικανούς, κρατά υπό πίεση την αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Απίστευτες εικόνες – Πολιτικός ξυλοκοπεί τη σύντροφό του – Ποινή – χάδι στον κακοποιητή (Video)

Ουκρανία: «Θολούρα» με επικείμενη επίσκεψη Γουίτκοφ – Κούσνερ στο Κίεβο – Τέθηκε θέμα ασφάλειας

Εφιαλτικά στοιχεία για τις τιμές των τροφίμων: Στα ύψη των Αύγουστο, για επισιτιστική κρίση προειδοποιεί ο FAO

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giorgos-pappas-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα γκάφα του Γιώργου Παππά, δεν πέτυχε ούτε τον… πολλαπλασιασμό

RENA DOUROU
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με σποτ της Ρένας Δούρου καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση του Σαββάτου στη ΔΕΘ

nyfoudis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κακό πράγμα η άγνοια, απ’ όπου κι αν προέρχεται – Ο Νυφούδης, οι… ειδήμονες και ο έρμος ο Πικετί (Video)

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρόβλεψη του Καλλιάνου για το κόμμα Σαμαρά μοιάζει σαν εκείνες για τον καιρό

vitzilaios
ADVERTORIAL

Ο Γιάννης Βιτζηλαίος αναλαμβάνει Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

sintaksiouxoi-01
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η κυβέρνηση αναζητά «εναλλακτική 13η σύνταξη» – Τα σενάρια για συνταξιούχους, μισθούς και πρώτη κατοικία

teligioridou_kriti
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την Καστοριά στην Κρήτη και από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ (;)

hegseth-pentagono
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο... τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

ivan sabbidis paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύρα 4 κατά Σαββίδη: «Ήρθε η ώρα να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 17:23
giorgos-pappas-7234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέα γκάφα του Γιώργου Παππά, δεν πέτυχε ούτε τον… πολλαπλασιασμό

RENA DOUROU
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με σποτ της Ρένας Δούρου καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκέντρωση του Σαββάτου στη ΔΕΘ

nyfoudis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κακό πράγμα η άγνοια, απ’ όπου κι αν προέρχεται – Ο Νυφούδης, οι… ειδήμονες και ο έρμος ο Πικετί (Video)

1 / 3