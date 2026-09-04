Τουρκία: Απίστευτες εικόνες – Πολιτικός ξυλοκοπεί τη σύντροφό του – Ποινή – χάδι στον κακοποιητή (Video)

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Θύελλα στην Τουρκία μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο κάμερας ασφαλείας στο οποίο έχει καταγραφεί ο ξυλοδαρμός με δράστη τον αντιπρόεδρο του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Μπερχάν Σιμσέκ, και θύμα την πρώην σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ.

Στο βίντεο το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί το 2021, ο Σιμσέκ φαίνεται αρχικά να κλωτσάει την Σανβέρ, η οποία φωνάζει από τον πόνο. Όταν, δε, στη συνέχεια η γυναίκα, η οποία ήταν για 10 χρόνια σε σχέση με τον δράστη, προσπάθησε να πιάσει το τηλέφωνό της, ο Τούρκος πολιτικός την άρπαξε και την πήγε σηκωτή μέσα στο σπίτι στο οποίο εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, με την Σανβέρ να φωνάζει «άσε με ήσυχη».

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η καταγγελία σε βάρος του αντιπρόεδρου του κόμματος του Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου έγινε τον Απρίλιο με το 1ο Οικογενειακό Δικαστήριο της Ανατολίας της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αξιολόγησε την αίτηση, να επιβάλει στον Σιμσέκ ποινή-χάδι, μόλις δύο μήνες απαγόρευση να προσεγγίζει την Σανβέρ. Στην καταγγελία της η Σανβέρ ανέφερε, επίσης, ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, προσβολών, απειλών αλλά και κατ’ οίκον περιορισμού από τον Σιμσέκ, με τουρκικά μέσα να αναφέρουν ότι οι καταγγελίες της επιβεβαιώθηκαν από ιατροδικαστή που την εξέτασε.

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