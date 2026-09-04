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04.09.2026 14:38

Έλλη Λαμπέτη: Η σπάνια αδημοσίευτη φωτογραφία, 43 χρόνια μετά τον θάνατό της

04.09.2026 14:38
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Μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Έλλης Λαμπέτη από το 1964 έφερε στο φως το Studio Κλεισθένης, με αφορμή τα 43 χρόνια από τον θάνατο της ηθοποιού.

Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου το Studio Κλεισθένης τίμησε τη μνήμη της ηθοποιού με μία ανάρτηση στο Instagram, παρουσιάζοντας ένα στιγμιότυπο της ίδιας με τον ηθοποιό Παντελή Ζερβό από πρόβα τους για την παράσταση «Ατλαζένιο Γοβάκι».

«43 χρόνια χωρίς την υπέροχη ηθοποιό Έλλη Λαμπέτη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983 σε ηλικία 57 χρονών στη Νέα Υόρκη. Ο Κλεισθένης υπήρξε φωτογράφος της από τη δεκαετία του 50 μέχρι το τέλος σε επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές της. Η αδημοσίευτη φωτογραφία είναι από τις πρόβες της παράστασης του εθνικού θεάτρου Ατλαζένιο Γοβάκι το 1964 όπου παίζει το ρόλο της Δόνια Προέσα σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολομού. Στη φωτογραφία μαζί της ο αγαπημένος μας ηθοποιός Παντελής Ζερβός στο ρόλο του Δον Μπαλτάζαρ» αναφέρει στη λεζάντα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 14:47
labeti-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Έλλη Λαμπέτη: Η σπάνια αδημοσίευτη φωτογραφία, 43 χρόνια μετά τον θάνατό της

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