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04.09.2026 15:00

Το Cupra Raval απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση ασφαλείας των 5 αστέρων από τον Euro NCAP (photos/video)

04.09.2026 15:00
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Το Cupra Raval απέσπασε την κορυφαία αξιολόγηση ασφαλείας των 5 αστέρων από τον Euro NCAP, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στο ηλεκτρικό αστικό μοντέλο της μάρκας.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση δείχνει την έμφαση που δίνει η εταιρεία στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες, υιοθετώντας μια ολιστική προσέγγιση στην ασφάλεια, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια σύγκρουση.

Το ανανεωμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης αναδεικνύει τον ρόλο των έξυπνων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, της ενισχυμένης προστασίας των επιβατών και της ασφάλειας μετά από μια σύγκρουση, αντανακλώντας τον διαρκώς εξελισσόμενο ρόλο της τεχνολογίας στην πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία όλων των χρηστών του δρόμου.

Το μοντέλο σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους αναβαθμισμένους τομείς αξιολόγησης, συγκεντρώνοντας 72% στην ασφαλή οδήγηση (Safe Driving), 77% στην αποφυγή σύγκρουσης (Crash Avoidance), 91% στην προστασία σε περίπτωση σύγκρουσης (Crash Protection) και 95% στην ασφάλεια μετά τη σύγκρουση (Post-Crash Safety).

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 17:23
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