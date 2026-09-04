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04.09.2026 15:45

Σε Red Code το Σάββατο Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Χίος, Ικαρία και Κυκλάδες

04.09.2026 15:45
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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθενται για αύριο, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, η Αττική, η Κρήτη, η Εύβοια, η Χίος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες, καθώς στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Ειδικότερα, σε Red Code τίθενται η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος πυρκαγιών στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται να είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Στην κατάσταση κινητοποίησης Red Code ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων υλικών και μέσων, για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου.

Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων ενδεχόμενης καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των παραπάνω περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 17:23
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