Yπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Αργιθέα Παιανίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Υπό πλήρη έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας.
Σε πλήρη έλεγχο η #πυρκαγιά στην περιοχή Αργιθέα στην Παιανία Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026
Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα από οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, που την εντόπισαν κατά την διάρκεια περιπολίας τους, ενώ στη συνέχεια πυροσβεστικό αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρίψη νερού.
Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, όπου νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς.
Ειδικότερα, είχε διακοπεί η κίνηση των οχημάτων στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Συνολικά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παιανίας που συνέδραμε στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Υπενθυμίζεται ότι στις 12:13, εκδόθηκε μήνυμα από το «112» για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
Διαβάστε επίσης:
Εύβοια: Δύο φωτιές σε Άγιο Αθανάσιο και Τριάδα
Χανιά: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους με «αδυναμία» στα μηχανάκια – Εξιχνιάστηκαν 14 κλοπές
Κυψέλη: Οι γονείς του νεκρού βρέφους αμφισβητούν τον ιατροδικαστή και ορίζουν δικό τους σύμβουλο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.