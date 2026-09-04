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04.09.2026 14:22

Yπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά στην Αργιθέα Παιανίας

04.09.2026 14:22
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Υπό πλήρη έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα Παιανίας.

Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα από οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος, που την εντόπισαν κατά την διάρκεια περιπολίας τους, ενώ στη συνέχεια πυροσβεστικό αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρίψη νερού.

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή, όπου νωρίτερα είχαν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς.

Ειδικότερα, είχε διακοπεί η κίνηση των οχημάτων στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της λεωφόρου Σπάτων έως τον σταθμό του προαστιακού Κάντζας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Συνολικά για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παιανίας που συνέδραμε στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12:13, εκδόθηκε μήνυμα από το «112» για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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