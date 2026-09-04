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04.09.2026 14:05

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ανασύρθηκαν ακόμη δύο πτώματα, στους 12 οι νεκροί

04.09.2026 14:05
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Ακόμη δύο πτώματα εντοπίστηκαν από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό να ανέρχεται πλέον σε 12, ενώ ο αριθμός των αγνοουμένων μειώθηκε στους 16, ανακοίνωσε σήμερα ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ.

Σε γραπτή δήλωσή του ο Ουστέλ ανέφερε ότι τα δύο πτώματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας σε βαθιά νερά, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα πλοία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού TCG ISIN και TCG ALEMDAR, ανήκουν και οι δύο σε γυναίκες. Πρόσθεσε ότι ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται σε βάθος 514 μέτρων για τους 16 πλέον αγνοούμενους του ναυαγίου του επιβατικού καταμαράν «Φίλο Τζετ», το οποίο ανετράπη τέσσερα μίλια ανοικτά της Κερύνειας στην κατεχόμενη Κύπρο.

Εννέα άνθρωποι έχουν ήδη προφυλακιστεί, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος του πλοίου, ενώ από τους συνολικά 14 υπόπτους που τέθηκαν υπό κράτηση, οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου, έγινε γνωστό ότι το καταμαράν είχε προσαράξει στο παρελθόν και είχε επισκευαστεί με «μπάλωμα».

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, το πλοίο φέρεται να άρχισε να μπάζει νερά ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχε γίνει η συγκεκριμένη επισκευή.

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