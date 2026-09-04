Επιστροφή στο σχολείο, όχι στις λοιμώξεις – Τα μέτρα πρόληψης του ΕΟΔΥ από το πρώτο κουδούνι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Εμβολιασμός, σχολαστική υγιεινή των χεριών, καλός αερισμός και αναπνευστική υγιεινή είναι στο επίκεντρο των οδηγιών πρόληψης που εξέδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρόνιας.

Ο στενός συγχρωτισμός, η κοινή χρήση αντικειμένων, ο ανεπαρκής αερισμός και η πλημμελής υγιεινή μπορούν να διευκολύνουν τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων. Για το λόγο αυτό, ο ΕΟΔΥ, δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για εμβολιασμό, πλύσιμο των χεριών, αερισμό των αιθουσών και αναπνευστική υγιεινή, αλλά και για τον καθαρισμό και την απολύμανση των σχολικών χώρων.

Αναλυτικά ο ΕΟΔΥ αναφέρει τα τέσσερα πεδία που πρέπει να δείξουν προσοχή γονείς, εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και εκπαιδευτικοί:

1. Εμβολιασμός: Πρόκειται από τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης των μεταδοτικών ασθενειών. Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπου τα μεταδοτικά νοσήματα εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα, συστήνεται ο εμβολιασμός παιδιών και εργαζομένων σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού (ΕΠΕ). Η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη αποτελεί σημαντικό μέτρο ατομικής και συλλογικής προστασίας.

Σύμφωνα με το ΕΠΕ του έτους 2025, το προσωπικό των προσχολικών και σχολικών δομών θα πρέπει να εμβολιάζεται με τα παρακάτω εμβόλια:

Τετάνου, διφθερίτιδας, κοκκύτη (όλοι οι ενήλικες ανά δεκαετία)

Ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς (δύο δόσεις, άτομα που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και δεν έχουν νοσήσει στο παρελθόν)

Ανεμευλογιάς (δύο δόσεις, άτομα που δεν έχουν νοσήσει στο παρελθόν)

Ηπατίτιδας Α΄ (δύο δόσεις, για το ανεμβολίαστο προσωπικό καθαριότητας και διακίνησης και χειρισμού τροφίμων)

2. Υγιεινή των χεριών: Η σωστή υγιεινή των χεριών αποτελεί βασικό κανόνα ατομικής υγιεινής και σημαντικό μέτρο για την αποφυγή της μετάδοσης λοιμώξεων. Ο ΕΟΔΥ δίνει έμφαση στο συστηματικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές της καθημερινότητας των παιδιών και του προσωπικού, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση της τουαλέτας, η αλλαγή πάνας, η προετοιμασία του φαγητού των παιδιών.

3. Αναπνευστική υγιεινή: Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού μεταδίδονται άμεσα από άτομο σε άτομο, κυρίως μέσω σταγονιδίων που παράγονται κατά τον βήχα και το φτέρνισμα ατόμων που νοσούν και στη συνέχεια εισέρχονται από τους βλεννογόνους των ματιών, του στόματος, της μύτης ή των αεραγωγών στον οργανισμό ενός άλλου ατόμου.

Η κάλυψη του στόματος και της μύτης κατά το βήχα και το φτέρνισμα, η σωστή χρήση και απόρριψη χαρτομάντιλων και η υγιεινή των χεριών μετά την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις αποτελούν βασικές πρακτικές που συστήνει ο ΕΟΔΥ.

4. Αερισμός των χώρων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες: Ο σωστός αερισμός των χώρων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία για τη διατήρηση ενός υγιούς περιβάλλοντος και αποτελεί σημαντική στρατηγική πρόληψης αερογενώς μεταδιδόμενων ασθενειών για βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία.

Ο σωστός αερισμός των χώρων επιτυγχάνεται με την ανανέωση του αέρα και την είσοδο όσο το δυνατόν περισσότερο εξωτερικού αέρα στον χώρο, με τη χρήση φυσικού, μηχανικού ή μικτού αερισμού.

Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης

Σε κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και σχολική μονάδα θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες καθαριότητας και απολύμανσης για την πρόληψη λοιμώξεων και την εξασφάλιση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος σε εργαζόμενους και παιδιά.

Ο καθαρισμός γίνεται με σαπούνι, νερό και τρίψιμο.

Η απολύμανση με ήπια απολυμαντικά αδρανοποιεί ή ελαττώνει τα μικρόβια που ενδέχεται να υπάρχουν στις επιφάνειες και που ο απλός καθαρισμός δεν αφαιρεί.

Η απολύμανση με πιο ισχυρά απολυμαντικά (disinfection) σκοτώνει τα μικρόβια που ενδέχεται να υπάρχουν στις επιφάνειες και που δεν απομακρύνονται μετά από καθαρισμό και την απολύμανση με ηπιότερα απολυμαντικά.

Οδηγίες για τη χρήση χλωρίνης (υποχλωριώδους νατρίου)

Γενικά, η χρήση της χλωρίνης δε συστήνεται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολεία. Αν και η οικιακή χλωρίνη είναι το πιο κοινό χημικό απολυμαντικό λόγω της διαθεσιμότητας, της οικονομικότητας και της αποτελεσματικότητάς της, παραμένει μία χημική ουσία υψηλού κινδύνου και παράγοντας άσθματος.

Όλα τα μέτρα πρόληψης των λοιμώξεων στο έγγραφο του ΕΟΔΥ παρακάτω:

Διαβάστε επίσης:

Με τις ΚΟΜΥ πόρτα-πόρτα στη Θράκη η Ειρήνη Αγαπηδάκη

Σεπτέμβριος: Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον «ύπουλο» Καρκίνο των Ωοθηκών – Ο γονιδιακός έλεγχος και η εξατομικευμένη θεραπεία

ΕΝΙΘ: SOS για το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας ασθενών που πυροδοτούν τη βία