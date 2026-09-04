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04.09.2026 15:52

ΣΚΑΪ: Η Ζαμπέτογλου, ο Αναγνωστόπουλος το «Στούντιο στις 3», ο Λαζόπουλος και η… ΕΡΤ

04.09.2026 15:52
lakis-lazopoulos

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Ο λόγος για τον οποίο τα προηγούμενα χρόνια ο Λάκης Λαζόπουλος και οι δημοσιογράφοι- παρουσιαστές Νάνσυ Ζαμπέτογλου ο  Θανάσης Αναγνωστόπουλος δεν τα είχαν πει τηλεοπτικώς είχε εξήγηση. Και την έδωσε ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης με αφορμή την φιλοξενία του στην νέα εκπομπή «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ. Εξήγηση που υπονόησε την ύπαρξη παρασκηνίου  για όσο διάστημα Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος παρουσίαζαν την εκπομπή «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ και με τη στάση τους έδειξαν να το γνωρίζουν και οι παρουσιαστές.

Ο Λαζόπουλος  εξέφρασε την χαρά του για τη μετακίνηση των δύο  από την κρατική τηλεόραση στον ΣΚΑΪ, λέγοντας ότι χάρη στη μετακίνηση τους κατάφεραν να τα πουν στο πλαίσιο της νεα τηλεοπτικής εκπομπής τους. Όπως τόνισε ο Λάκης, παρουσία δική του στην ΕΡΤ ήταν πάντα αδύνατη, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, «η πόρτας της ΕΡΤ είναι κλειστή για εμένα. Και ευτυχώς που μετακινηθήκατε και μπορούμε να βρεθούμε», είπε ο Λαζόπουλος με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο να απαντά: «Να ξέρεις ότι προσπαθήσαμε»…

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 17:23
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