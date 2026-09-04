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04.09.2026 13:53

ΣΚΑΪ: Εμφανίζεται στην αγωγή που υπέβαλε ο πρώην παίκτης του «Survivor» Σταύρος Φλώρος

04.09.2026 13:53
floros

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Ο ΣΚΑΪ αναφέρεται στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην παίκτης του «Survivor», Σταυρός Φλώρος διεκδικώντας αποζημίωση 100 εκατ. δολαρίων για τον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του στο πλαίσιο του ριάλιτι.

Σε νομικά έγγραφα από την υπόθεση, η οποία υποβλήθηκε στο ομόσπονδο περιφερειακό δικαστήριο της Φλόριντα, εκ των μεγαλύτερων δικαστικών οργανισμών των ΗΠΑ, με έδρα το Μαϊάμι, αναφέρεται ότι πρώην παίκτης του «Survivor» εγείρει αξιώσεις, ως ενάγων, και από την «NEWS DOT COM ANONYME RADIO-TELEVISION & COMMERCIAL COMPANY FOR THE PROVISION OF INFORMATION & NEWS d/b/a/Skai TV».

Η εταιρική επωνυμία του τηλεοπτικού σταθμού βρίσκεται στο σημείο του κειμένου με τίτλο «Defendnts», δηλαδή εναγόμενοι αλλά και αμέσως μετά την αναφορά «complaint and demand for jury trial», δηλαδή «αγωγή και αίτημα για δίκη με ενόρκους».

Τα νομικά έγγραφα ανάρτησε το εξειδικευμένο στην δικαστική/νομική ειδησεογραφία Courthοuse News με την ένδειξη ότι δεν αποτελούν επίσημα δικαστικά έγγραφα. Πρόκειται για ολόκληρη της αγωγής –61 σελίδων– που σχημάτισαν οι νομικοί εκπρόσωποι του Σταύρου Φλώρου της δικηγορικής φίρμα Lipcon, Margulies & Winkleman, P.A. με ειδίκευση σε υποθέσεις ναυτικού δικαίου.

Η αγωγή περιήλθε σε γνώση και αξιοποίηση του ειδησεογραφικού οργανισμού προτού αναβαθμιστεί σε δικαστικό έγγραφο που προστατεύεται θεσμικά με απόρρητο.

Το topontiki.gr απευθύνθηκε στον ΣΚΑΪ για επιβεβαίωση ωστόσο από το περιβάλλον του σταθμού ενημερώνουν αρχικώς ότι γίνεται διερεύνηση για πλήρη και σαφή εικόνα.

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