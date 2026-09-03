Το ΠΑΟΚ- ΟΦΗ για το κύπελλο Ελλάδας είχε την καλύτερη τηλεθέαση της Τετάρτης (2/9)

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Δύο ματσάκια στο πλαίσιο του κυπέλλου Ελλάδας μεταδόθηκαν «ζωντανά» χθες, τα περισσότερα βλέμματα συγκέντρωσε το βραδινό, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ– ΟΦΗ, που κατάφερε τηρουμένων των συνθηκών την υψηλότερη τηλεθέαση της ημέρας, σύμφωνα με τη Nielsen, ωστόσο και τα δύο τα βρήκαν… σκούρα με το «Στο παρα 5».

Στις κόντρες των επαναλήψεων, η είσοδος των «Στο παρα 5» και «Είσαι το ταίρι μου», αναδιαμόρφωσαν το τοπιο στον ανταγωνισμό- για πρώτη φορά έπειτα από καιρό στο Top 10 πλασαρίστηκε μόνον ένα από τα τρία επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» που μεταδίδει τρείς φορές την ημέρα ο Alpha. Βέβαια σε σημαντικό βαθμό έπαιξαν ρόλο και οι μεταδόσεις των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων για το Κύπελλο.

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