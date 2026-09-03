ΑΝΤ1: Η Σία έχει ανυπομονησία για το ραντεβού στο κεντρικό δελτίο

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Το πορτοκάλι, ως συνδυασμός του κόκκινου και του κίτρινου, περιέχει τη δράση- τη δυναμική του πρώτου και τη φωτεινότητα του δεύτερου. Ως έκφανση κοινωνικότητας, διεγείρει την επικοινωνία, φέρνει τους ανθρώπους κοντά και προάγει τη συζήτηση, τον διάλογο. Συνδέεται επίσης με τη ζεστασιά του ήλιου, τη φιλία και τη θετική στάση στη ζωή.

Στην Επικοινωνία και τη διάδραση, όλα έχουν τη σημασία τους και την αξία τους. Έχουν επίδραση. Ακόμα το χρώμα του ενδύματος που θα επιλέξει κάποιος ώστε να επικοινωνήσει εκείνα που επιθυμεί στους συνομιλητές ή στο ακροατήριο του, σε εκείνους εν πάσει περιπτώση στους οποίους θέλει να απευθυνθεί.

Με κοστούμι, όχι αυστηρής γραμμής αλλά που θέτει όριο, χρώματος πορτοκαλί η Σία Κοσιώνη εμφανίζεται σε σβέλτο κλιπάκι που ανέβασε ο ΑΝΤ1 και η ίδια στα σόσιαλ μίντια για την επικείμενη έναρξη συνεργασία της μέσα από το αναλυτικό δελτίο του σταθμού με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ως σχολιάστρια/αναλύτρια της ειδησεογραφίας τονίζοντας ότι έχει ανυπομονησία.

«Δεν ξέρετε πόσο ανυπομονώ να ξαναβρεθούμε», λέει η Σία κοιτώντας την κάμερα και μέσω αυτής τους τηλεθεατές. «7 Σεπτεμβρίου. Ραντεβού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλος ενθουσιασμός», συμπλήρωσε.

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