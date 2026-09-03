Κατερίνα Λιόλιου: Η κακοκαιρία διέκοψε τη συναυλία της στη Θεσσαλονίκη – Συνέχισε να τραγουδά υπό καταρρακτώδη βροχή (Videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Απρόοπτη εξέλιξη είχε η συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τετάρτης (2/9), καθώς η έντονη βροχόπτωση που έπληξε τη συμπρωτεύουσα, ανάγκασε τους διοργανωτές να διακόψουν την εκδήλωση.

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή του Θεάτρου Γης όταν ξέσπασε ξαφνικά δυνατή βροχή, με την ίδια να μην εγκαταλείπει τη σκηνή, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ανάλογη, ωστόσο, ήταν και η στάση του κοινού, με τους θεατές να παραμένουν στις θέσεις τους, συνεχίζοντας να τραγουδούν και να διασκεδάζουν.

Βίντεο από τη συναυλία που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφουν τη στιγμή που η βροχή δυναμώνει, ενώ η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της.

Η συναυλία σταμάτησε, αλλά η Λιόλιου συνέχισε να τραγουδά

Καθώς η βροχόπτωση δεν υποχωρούσε, κρίθηκε απαραίτητο να διακοπεί η συναυλία για λόγους ασφαλείας. Η Κατερίνα Λιόλιου, ωστόσο, επέλεξε να μην αποχωρήσει αμέσως από τη σκηνή, παραμένοντας κοντά στους θαυμαστές της, τραγουδώντας ακόμα και χωρίς μουσική συνοδεία.

Το κοινό ανταποκρίθηκε αμέσως, τραγουδώντας μαζί της μέσα στη βροχή και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα λίγο πριν ολοκληρωθεί η βραδιά.

Διαβάστε επίσης:

Νορθ Γουέστ: Αντιδράσεις κατά της Κιμ Καρντάσιαν για την εμφάνιση της 13χρονης κόρης της – «Κρίμα για το παιδί, κακή ανατροφή» (Video)

Μαρία Ηλιάκη: «Φέτος δεν θέλω να ξεκινήσω ούτε δουλειά – Έχω μια άρνηση» (Video)

Δέσποινα Βανδή: «Ο χρόνος που αφιέρωσα για να μεγαλώσω τα παιδιά μου ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει»





