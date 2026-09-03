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03.09.2026 11:53

Η IDEAL Holdings εξαγόρασε από την Oak Hill το 25% της Kymora έναντι 118,75 εκατ. ευρώ

03.09.2026 11:53
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Η IDEAL Holdings ανακοινώνει ότι, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, προχώρησε σε συμφωνία με την Oak Hill Advisors (UK) LLP και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες («OHA») για την απόκτηση από την OHA του μειοψηφικού ποσοστού 25% που κατέχει στο κοινό εταιρικό όχημα Kymora Limited («CV»).

Η Kymora Limited κατέχει (i) το 100% του Byte Group, (ii) το 70% της Αττικά Πολυκαταστήματα και (iii) το 100% της Μπάρμπα Στάθης. Το συμφωνηθέν τίμημα για το ποσοστό 25% της OHA ανέρχεται σε €118,75 εκατ., εκ των οποίων €112,75 εκατ. σε μετρητά και €6,0 εκατ. σε μετοχές της IDEAL (που αντιστοιχούν σε 1.000.000 ίδιες μετοχές, με τιμή €6,0 ανά μετοχή). Το τίμημα βασίζεται σε συμφωνηθείσα αποτίμηση του CV ύψους €475 εκατ. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η IDEAL Holdings θα κατέχει το 100% της Kymora Limited.

Το τίμημα σε μετρητά θα χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα μετρητά της IDEAL (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αξιοποίησης των €45 εκατ. που αντλήθηκαν από την τελευταία Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) και ενδεχομένως μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, μετά την υλοποίηση των συμφωνηθέντων βημάτων της Συναλλαγής.

Σχολιάζοντας τη Συναλλαγή, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, δήλωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι που καταφέραμε να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία με τον συνεργάτη μας, την OHA, έναν αξιόπιστο χρηματοοικονομικό επενδυτή. Μέσω αυτής της συναλλαγής επενδύουμε το 100% των κεφαλαίων που αντλήσαμε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του περασμένου έτους και δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας. Η OHA συνέβαλε στην αναπτυξιακή μας στρατηγική και στη δημιουργία αξίας για τις επενδύσεις μας. Επιπλέον, η επένδυση αυτή είναι συγκρίσιμη με μια «έμμεση» επαναγορά μετοχών, καθώς αυξάνουμε τη συμμετοχή μας στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιό μας, και αποτελεί πιο αποδοτική επιλογή σε σχέση με άλλες ευκαιρίες που εξετάσαμε τους τελευταίους 15 μήνες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η OHA συνεχίζει να στηρίζει την Εταιρεία ως μέτοχος. Η OHA θα εξακολουθήσει να θεωρείται συνεργάτης μας για μελλοντικές επενδύσεις, όπως ήδη προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία».

«Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την IDEAL Holdings και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την αξία που δημιουργήσαμε από κοινού. Ο Λάμπρος, η διοικητική ομάδα της IDEAL και οι διοικητικές ομάδες των Byte Group, Αττικά Πολυκαταστήματα και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ έχουν επιτύχει εξαιρετικές επιδόσεις. Στηρίζουμε την απόφαση της IDEAL να ενοποιήσει την ιδιοκτησία αυτών των επενδύσεων και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας ως μέτοχοι, καθώς η Εταιρεία προχωρά στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.», δήλωσε ο κ. Αλέξης Αττεσλής, Co-Head of Europe and Partner, OHA.

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