ΑΕΠ, πληθωρισμός, μειώσεις τιμών, Δημόσιο χρέος κλπ. – Η κοροϊδία της Ευρωπαϊκής και τοπικής, Δεξιάς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πληθωρισμός του 4%, που για τα νοικοκυριά είναι 30% και για τους πλούσιους 0%.

Αύξηση επιτοκίων που για τους δανειολήπτες σημαίνει επιπλέον μηνιαία επιβάρυνση και για τους πλούσιους μικρή αλλαγή χαρτοφυλακίου.

Μείωση του % χρέους προς ΑΕΠ που για τους πολίτες σημαίνει υπερφορολόγηση και μείωση των κοινωνικών δαπανών, ενώ για τους πλούσιους σημαίνει μακράν περισσότερα κέρδη και δυνατότητες αισχροκέρδειας.

Καμία υπηρεσία δεν ελέγχει,

Καμία μείωση κόστους δεν επιτυγχάνεται,

Κανένα διαρθρωτικό μέτρο δεν υιοθετείται,

Καμία θεσμική παρέμβαση δεν πραγματοποιείται.



Οι πολίτες έρμαια της αισχροκέρδειας και της πολιτικής αναλγησίας.

Μία διαρκής 6ετής πολιτική παρωδία, με θύματα 8 εκατ. Έλληνες.

Η κυβέρνηση των συνεχόμενων καταστροφών, είναι επικίνδυνη για το μέλλον της Ελλάδας.

Οι γελοιότητες τύπου “το καλάθι της νοικοκυράς” αποδεικνύουν την ερασιτεχνικότητα των αρίστων.

Μείωση του ΦΠΑ στο 13% (τουλάχιστον).

Μείωση κατά 50% των έμμεσων φόρων.

Αύξηση των ΑΕΠ και δραστική μείωση του % κόστους από το χρηματιστήριο ενέργειας.

Πλαφόν κέρδους σε φάρμακα και είδη βασικής διατροφής, με ταυτόχρονο ψηφιακό έλεγχος τιμολογίων κόστους.

Αγορανομικοί έλεγχοι στα Super Market.

Αυστηροί έλεγχοι στις αυξήσεις των ενοικίων.