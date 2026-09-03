search
ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 13:52
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

03.09.2026 12:10

ΑΕΠ, πληθωρισμός, μειώσεις τιμών, Δημόσιο χρέος κλπ. – Η κοροϊδία της Ευρωπαϊκής και τοπικής, Δεξιάς

03.09.2026 12:10
unnamed

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google
  • Πληθωρισμός του 4%, που για τα νοικοκυριά είναι 30% και για τους πλούσιους 0%.
  • Αύξηση επιτοκίων που για τους δανειολήπτες σημαίνει επιπλέον μηνιαία επιβάρυνση και για τους πλούσιους μικρή αλλαγή χαρτοφυλακίου.
  • Μείωση του % χρέους προς ΑΕΠ που για τους πολίτες σημαίνει υπερφορολόγηση και μείωση των κοινωνικών δαπανών, ενώ για τους πλούσιους σημαίνει μακράν περισσότερα κέρδη και δυνατότητες αισχροκέρδειας.

Καμία υπηρεσία δεν ελέγχει,
Καμία μείωση κόστους δεν επιτυγχάνεται,
Κανένα διαρθρωτικό μέτρο δεν υιοθετείται,
Καμία θεσμική παρέμβαση δεν πραγματοποιείται.
 
Οι πολίτες έρμαια της αισχροκέρδειας και της πολιτικής αναλγησίας.
Μία διαρκής 6ετής πολιτική παρωδία, με θύματα 8 εκατ. Έλληνες.
Η κυβέρνηση των συνεχόμενων καταστροφών, είναι επικίνδυνη για το μέλλον της Ελλάδας.
Οι γελοιότητες τύπου “το καλάθι της νοικοκυράς” αποδεικνύουν την ερασιτεχνικότητα των αρίστων.

  • Μείωση του ΦΠΑ στο 13% (τουλάχιστον).
  • Μείωση κατά 50% των έμμεσων φόρων.
  • Αύξηση των ΑΕΠ και δραστική μείωση του % κόστους από το χρηματιστήριο ενέργειας.
  • Πλαφόν κέρδους σε φάρμακα και είδη βασικής διατροφής, με ταυτόχρονο ψηφιακό έλεγχος τιμολογίων κόστους.
  • Αγορανομικοί έλεγχοι στα Super Market.
  • Αυστηροί έλεγχοι στις αυξήσεις των ενοικίων.
google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_documentary_netflix_0309_1920-1080_new
MEDIA

«Instadocs: The Decoy Plane»: Αύριο κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη μυστηριώδη αναχώρηση του Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ (photos/video)

kayia-new
LIFESTYLE

Βίκυ Καγιά: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Βενετίας – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Videos/Photos)

livani ktirio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν το «αποκλειστικό»… σκά(ε)ι… ενάμιση μήνα μετά – Ο Σαμαράς και το κτήριο Λιβάνη

SAXONY_AFD
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κι αν συμβεί το αδιανόητο; – Τι σημαίνει για τον Μερτς νίκη του AfD στη Σαξονία – Άνχαλτ

foodtruck
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έστησε καντίνα σε περιοχή… Natura – Χειροπέδες σε 42χρονη στην Επανομή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Alexis-Tsipras (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταχειροκροτήθηκε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, η αιχμή για την κυβέρνηση και οι παρουσίες (Video)

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Απώλειες για ΝΔ, ΕΛΑΣ και Καρυστιανού, κέρδη για ΠΑΣΟΚ - Στο 12% οι θετικές γνώμες για Σαμαρά

nikos-stravelakis
MEDIA

OPEN: Ο Στραβελάκης επιστρέφει την Παρασκευή στο «10 παντού»- Πόσο θα παραμείνει η Παπακωστοπούλου

7072960
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Αγγελούδης, ο Δούκας και οι… σκιές των Πραιτωριανών της Χαριλάου

tsipas elas thessaloniki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Οι 20 βασικές εξαγγελίες του οικονομικού προγράμματος και οι 2 βασικές δεσμεύσεις για την Ελλάδα του 2030

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 03.09.2026 13:50
trump_documentary_netflix_0309_1920-1080_new
MEDIA

«Instadocs: The Decoy Plane»: Αύριο κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ του Netflix για τη μυστηριώδη αναχώρηση του Τραμπ από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ (photos/video)

kayia-new
LIFESTYLE

Βίκυ Καγιά: Μαγνήτισε τα βλέμματα στο Φεστιβάλ Βενετίας – Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί (Videos/Photos)

livani ktirio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν το «αποκλειστικό»… σκά(ε)ι… ενάμιση μήνα μετά – Ο Σαμαράς και το κτήριο Λιβάνη

1 / 3