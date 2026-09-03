ΑΕΠ, πληθωρισμός, μειώσεις τιμών, Δημόσιο χρέος κλπ. – Η κοροϊδία της Ευρωπαϊκής και τοπικής, Δεξιάς

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Οι πολίτες έρμαια της αισχροκέρδειας και της πολιτικής αναλγησίας.
Μία διαρκής 6ετής πολιτική παρωδία, με θύματα 8 εκατ. Έλληνες.
Η κυβέρνηση των συνεχόμενων καταστροφών, είναι επικίνδυνη για το μέλλον της Ελλάδας.
Οι γελοιότητες τύπου “το καλάθι της νοικοκυράς” αποδεικνύουν την ερασιτεχνικότητα των αρίστων.
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