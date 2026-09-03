Τσίπρας: Οι 20 βασικές εξαγγελίες του οικονομικού προγράμματος και οι 2 βασικές δεσμεύσεις για την Ελλάδα του 2030

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σειρά εξαγγελιών αλλά και μια συνολική θεώρηση για την επόμενη μέρα της χώρας με ορίζοντα δεκαετίας περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του πρώην πρωθυπουργού να πείσει το ευρύ ακροατήριο όχι μόνο για την πρόθεσή του να διεκδικήσει ξανά την εξουσία αλλά κυρίως ότι αυτή τη φορά διαθέτει ολοκληρωμένη και επεξεργασμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, κοστολογημένη και με προσδιορισμένους επακριβώς τους πόρους και τις πηγές χρηματοδότησης. Όπως είπε και ο ίδιος, στόχος δεν ήταν να παρουσιάσει ένα κατάλογο αποσπασματικών μέτρων αλλά ένα «όραμα αλλαγής». Στο κλείσιμο της ομιλίας του απευθύνθηκε σε «κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα» και σε «κάθε πατριώτη που πονά αυτόν το τόπο» και «πιστεύει ότι αυτή η χώρα μπορεί περισσότερα», λέγοντας «δεν ζητάμε λευκή επιταγή», αλλά συμπόρευση σε μια αλλαγή πορείας που θα έχει όραμα και σχέδιο και δε θα είναι απλώς λίγο καλύτερη διαχείριση «μιας χώρας χαμηλών προσδοκιών».

Το Σχέδιο για την «αλλαγή πορείας της χώρας» σύμφωνα με τον Αλέξης Τσίπρα, περιγράφεται με μόλις τρεις φράσεις: «Να παράγουμε περισσότερο. Να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα» και ουσιαστικά συνοψίζει την πρόταση για την ανάπτυξη και το παραγωγικό μοντέλο, τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και τη βελτίωση του κόστους ζωής για τους πολλούς.

Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εικόνα, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα στόχος του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης είναι αφενός η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη, αφετέρου, στο εσωτερικό, η σύγκλιση της περιφέρειας με την Αττική. Κι ακόμα, προβάλλοντας ως σκανδαλώδες παράδειγμα προς αποφυγή το μοντέλο διακυβέρνησης Μητσοτάκη, δηλαδή το υπερσυγκεντρωτικό Επιτελικό Κράτος το οποίο ταύτισε με τη διαφθορά και την αδιαφάνεια, εστίασε στην αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης που όπως είπε θα διέπεται από «διαφάνεια, έλεγχο και λογοδοσία» στη λογική μιας «ηθικής επανάστασης».

Οι 20 βασικές εξαγγελίες

Το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. κοστολογείται από το οικονομικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. σε 7,5 δις ευρώ στην 4ετία, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες με την κοστολόγηση που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο τέλος της ομιλίας, προκειμένου να προλάβει και τις αναμενόμενες κυβερνητικές αντιδράσεις που έχουν προφανή στόχο την καλλιέργεια φόβου ότι ο Τσίπρας θα ρίξει τη χώρα «στα βράχια», όπως το 2015.

Κατά την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε περί τις 20 βασικές εξαγγελίες, δηλαδή μέτρα εισοδηματικής ενίσχυσης, φορολογικής ελάφρυνσης, παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις:

-Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης 10ετίας». Ως προς τη χρηματοδότηση του Ταμείου έκανε λόγο για πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στην τετραετία, δηλαδή α) Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων, β) 500 εκ από τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων, γ) ένα δισεκατομμύριοτον χρόνο από την ανακατεύθυνση των εσόδων από την Golden Visa.

-Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, δηλαδή θα φορολογείται ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία

-4 φοροελαφρύνσεις:

· Διπλασιασμός της έκπτωση φόρου για τις οικογένειες με παιδιά

· Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση.

· Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.

· Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

– Δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες, με:

· Ανάκτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή.

· Διαγραφή από τον Τειρεσία για όσους κατάφεραν να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις

· Επανάληψη του προγράμματος ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές με 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων, για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης.

-Κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας

-Αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών αρχικά αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα.

–Πρόσληψη 30.000 νέων εκπαιδευτικών.

–Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων

–Φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα, για 10 μήνες το χρόνο για 80.000 φοιτητές περιφερειακών πανεπιστημίων

-Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, που επιφέρει στα νοικοκυριά εξοικονόμηση πάνω από 600 ευρώ τον χρόνο (

-Μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, που κατά τους υπολογισμούς της ΕΛ.Α.Σ. για το μέσο συνταξιούχο αυτό σημαίνει ελάφρυνση 360-720 ευρώ τον χρόνο

-Δωδεκάμηνες (αντί για οκτάμηνες) συμβάσεις για 2.300 εποχικούς πυροσβέστες.

– Θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ενέργειας σε σταθερή προσιτή τιμή για κάθε νοικοκυριό, που μεταφράζεται σε μείωση μεσοσταθμικά κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος.

– Ανάκτηση του δημόσιου στρατηγικού ρόλου της ΔΕΗ, η οποία θα έχει τρεις βασικές λειτουργίες:

-εγγυητής του τιμολογίου βάσης,

-στρατηγικός αγοραστής και διαθέτης εγχώριας καθαρής ενέργειας,

-επενδυτικός πυλώνας δικτύων και αποθήκευσης.

–Εθνικό Σύστημα Προσιτής Κατοικίας με αξιοποίηση κλειστών κατοικιών και χτίσιμο 50.000 νέων στεγαστικών επιλογών στην 4ετία.

Οι δύο βασικές δεσμεύσεις

Σύμφωνα με την κωδικοποίηση της ΕΛ.Α.Σ. το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης περιλαμβάνει δύο βασικές δεσμεύσεις, την αλλαγή της αναπτυξιακής στρατηγικής και την φορολογική δικαιοσύνη.

Σε ό,τι αφορά το σκέλος της αναπτυξιακής στρατηγικής ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια νέα βιομηχανική πολιτική που στηρίζεται στον προσδιορισμό των εθνικών προτεραιοτήτων και την επένδυση σε τομείς με μακροπρόθεσμη απόδοση, όπως οι νέες τεχνολογίες, οι μεγάλες υποδομές, κ.λπ.

Ως προς τις εθνικές προτεραιότητες, δηλαδή το τι πρέπει να μπορεί να παράγει η Ελλάδα σε δέκα χρόνια από σήμερα, προσδιόρισε 7 πεδία:

· Φάρμακα και βιοτεχνολογία.

· Ποιοτικά τρόφιμα.

· Ενεργειακό εξοπλισμό και συστήματα αποθήκευσης.

· Ναυτιλιακή τεχνολογία.

· Κρίσιμα υλικά.

· Αμυντικά προϊόντα.

· Και σύγχρονα δίκτυα μεταφορών.

Σε σχέση με τις δημόσιες επενδύσεις τόνισε ότι ούτε ένα ευρώ δημόσιου χρήματος δε θα δίνεται χωρίς όρους. Αντιθέτως, κάθε επιχείρηση που χρηματοδοτείται οφείλει να δημιουργεί αξία και σταθερές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, να εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις, να μεταφέρει τεχνολογία και να ενισχύει τις εξαγωγές. Όλα τα ποσά και οι δικαιούχοι θα είναι φανερά και δημόσια.

Όσο για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης που αναφέρεται πιο πάνω, «ο κανόνας είναι απόλυτος: Το Ταμείο δεν μοιράζει επιδοτήσεις. Χρηματοδοτεί στόχους με δημόσιο έλεγχο, ώριμα έργα και μετρήσιμο αποτέλεσμα».

Η δέσμευση για δίκαιη φορολόγηση περιλαμβάνει τα μέτρα που προαναφέρθηκαν όπως η πατριωτική εισφορά, ο διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τα νοικοκυριά, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις και η μείωση της προκαταβολής φόρου για νομικά πρόσωπα, και η μείωση του ΦΠΑ στο 6%

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: «Διαφθορά ή εντιμότητα» το δίλημμα της κάλπης – Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης με Ταμείο Σύγκλισης, Πατριωτική Εισφορά για το 1%, ελαφρύνσεις στα νοικοκυριά

Καταχειροκροτήθηκε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, η αιχμή για την κυβέρνηση και οι παρουσίες (Video)

Ιμπραήμ Καλίν: Η ατζέντα της συνάντησης του επικεφαλής της ΜΙΤ με τον ομόλογό του της ΕΥΠ