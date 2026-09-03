Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ συνόδευσαν 40 πλοία με 18 εκατ. βαρέλια πετρελαίου εν μέσω πολέμου με το Ιράν – Η επόμενη φάση των επιχειρήσεων

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς 40 πλοία που μετέφεραν συνολικά περίπου 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από τον κρίσιμο ενεργειακό διάδρομο εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CNN, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, την ώρα που ΗΠΑ και Ιράν αντάλλασσαν νέο γύρο πληγμάτων.

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε συνδυασμό αεροπορικών, ναυτικών και διαστημικών μέσων, όχι μόνο για την προστασία των εμπορικών πλοίων, αλλά και για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones και άλλων απειλών από την ιρανική πλευρά.

Επιχείρηση με αεροσκάφη, πλοία και εξουδετέρωση πυραύλων

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν επίσης αντιπλοϊκούς πυραύλους που απειλούσαν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε σχεδόν 60 στρατιωτικούς στόχους γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις αεράμυνας, συστήματα ραντάρ, ναυτικές υποδομές, δυνατότητες τοποθέτησης ναρκών και κέντρα επικοινωνιών.

Η επιχείρηση εντάσσεται στη νέα στρατηγική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δίνει προτεραιότητα στον έλεγχο του στρατηγικού θαλάσσιου περάσματος, στην προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας και στη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Ο αποκλεισμός του Ιράν και τα 86 εμπορικά πλοία

Την ίδια ώρα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις για την εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, έως τις 2 Σεπτεμβρίου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 86 εμπορικά πλοία, στο πλαίσιο των μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον αποκλεισμό.

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν τρία πλοία και πραγματοποίησαν νηοψίες σε ακόμη δύο.

Η αμερικανική διοίκηση υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο την επιβολή των μέτρων του αποκλεισμού και τη διατήρηση της ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή.

Ο Ορμούζ στο επίκεντρο της παγκόσμιας ενέργειας

Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους στον κόσμο.

Παρά την επιτυχία της τελευταίας επιχείρησης, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει άμεση λύση στη σύγκρουση και ότι οι ενεργειακές εταιρείες εξακολουθούν να θεωρούν εξαιρετικά υψηλό το ρίσκο της διέλευσης από την περιοχή.

Οι τιμές της ενέργειας παραμένουν αυξημένες, προκαλώντας αναταράξεις και στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Αμφισβητήσεις για τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών

Παρά τους ισχυρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης ότι έχει επιτύχει ουσιαστικό έλεγχο της περιοχής, παράγοντες της ναυτιλιακής βιομηχανίας και αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

«Είναι ασφαλές να πούμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να πείσει για την αξιοπιστία των ισχυρισμών της», δήλωσε άνθρωπος με γνώση της κατάστασης στον κλάδο, αμφισβητώντας ότι ο πραγματικός όγκος μεταφορών πετρελαίου έχει φτάσει στα επίπεδα που παρουσιάζει η Ουάσινγκτον.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες που επιλέγουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ λαμβάνουν αποφάσεις κατά περίπτωση, ενώ το κόστος ναύλωσης πετρελαιοφόρων έχει εκτοξευθεί.

Ορισμένες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η ημερήσια χρέωση μπορεί να ξεπερνά τα 500.000 δολάρια, λόγω του αυξημένου κινδύνου.

Η επόμενη φάση των επιχειρήσεων

Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η διατήρηση της ασφάλειας στον Ορμούζ θα απαιτήσει συνεχή στρατιωτική παρουσία και επαναλαμβανόμενες επιχειρήσεις.

Ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει να διευρύνει τον ασφαλή διάδρομο διέλευσης μέσα στα Στενά τον επόμενο μήνα, ώστε να επιτρέπεται σε περισσότερα πλοία να κινούνται με μεγαλύτερη ελευθερία.

Σύμφωνα με το CNN, τα εμπορικά πλοία που συμμετείχαν στη μεταφορά της Τρίτης έφεραν σημαίες διαφόρων χωρών, από τη Σαουδική Αραβία έως τη Γαλλία.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται σε μια νέα φάση της σύγκρουσης, κατά την οποία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη από περιφερειακούς συμμάχους για τις επιχειρήσεις συνοδείας, ιδιαίτερα μετά και τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Νέες απειλές της Τεχεράνης κατά των ΗΠΑ

Στο μεταξύ χθες το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους Αμερικανούς εχθρούς, ύστερα από τα φονικά πλήγματα που δέχθηκε τη νύχτα που πέρασε – μεταξύ αυτών τον βομβαρδισμό σε γαμήλια δεξίωση, που η Τεχεράνη χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου».

Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων, επτά μελών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και αμάχων, σε έναν από τους πιο πολύνεκρους απολογισμούς εδώ και μήνες.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή: σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επίσης επιθέσεις εναντίον του Ιράν την Κυριακή, για πρώτη φορά ύστερα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας.

«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ και ναυτικών εγκαταστάσεων, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τουλάχιστον 11 θανάτους: τέσσερις σε γαμήλιο γλέντι στο Σιρίκ (νοτιοανατολικά) – όπου τραυματίστηκαν επίσης άλλοι 70 άνθρωποι – και επτά στο Χουζεστάν (δυτικά).

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τέσσερις θανάτους μελών τους, καθώς και τέσσερις στην παραστρατιωτική δύναμη Μπασίτζ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «Σατανά» μετά τον βομβαρδισμό γαμήλιας δεξίωσης, υπενθυμίζοντας τον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 155 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 120 παιδιών, τις πρώτες κιόλας ώρες του πολέμου.

Εκπρόσωπος της CENTCOM σχολίασε πως «ο αμερικανικός στρατός δεν στοχοποιεί ποτέ αμάχους, σε αντίθεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης».

«Νέα στρατηγική»

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο από τον τόπο της γαμήλιας δεξίωσης που βομβαρδίστηκε. «Άλλο ένα ζευγάρι αρβύλες σε αυτήν την στρατιωτική βάση», λέει ένας άνδρας δείχνοντας ένα λευκό σανδάλι με γκλίτερ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ καταδίκασε την επίθεση ως «έγκλημα πολέμου», λέγοντας πως «μια γαμήλια εκδήλωση βομβαρδίστηκε στο πλαίσιο της απεγνωσμένης προσπάθειας των ΗΠΑ να καλύψουν την αποτυχία τους».

Αποφασισμένη να ανταποδώσει, η Τεχεράνη προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα πρέπει να περιμένουν μια «νέα στρατηγική» που έχει στόχο «να γκρεμίσει τα θεμέλια» του εχθρού. Παράλληλα απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς «οποιαδήποτε χώρα συνεργάζεται με τον αμερικανό εχθρό».

Στο Μπαχρέιν, η Γκισλάν Σαάντ αφηγήθηκε πως ξύπνησε από τις σειρήνες του συναγερμού, όπως και τα δυο παιδιά της. «Ελπίζω η κατάσταση να επιλυθεί γρήγορα, ιδίως επειδή μόλις ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στην Ιορδανία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δέκα ιρανικούς πυραύλους, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο Κουβέιτ ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών ύστερα από επιδρομή drones, ενώ στο Ιράκ ακούστηκαν εκρήξεις στην Ερμπίλ, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης.

«Στενά Τραμπ»

Στα Στενά του Ορμούζ – τα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε να μετονομαστούν σε «Στενά Τραμπ» – δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες, αφού έπεσαν σε νάρκες, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει κλείσει αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πάντως πως η Ουάσινγκτον έχει σχεδόν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα ολοκληρωτικής κατάρρευσης. «Πότε θα ξεσηκωθεί και θα δώσει μάχη ο ιρανικός λαός;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, καλώντας εμμέσως τους Ιρανούς να ανατρέψουν το καθεστώς.

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